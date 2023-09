Etats-Unis : un couple né le même jour dans le même hôpital se marie 35 ans plus tard

Nés tous les deux le 13 septembre 1988 à l'hôpital Mercy de Coon Rapids (Etats-Unis), Elisabeth Goracke et Joshua Colbert ont suivi le même parcours scolaire avant de se perdre de vue. Ils ont finalement renoué le contact via une application de rencontres en avril avant de se marier à leur date anniversaire le 13 septembre dernier.

La belle histoire du jour. Nés le même jour et au même endroit, à savoir le 13 septembre 1988 à l'hôpital Mercy de Coon Rapids dans la banlieue de Minneapolis (Etats-Unis), Elisabeth Goracke et Joshua Colbert ont décidé de se marier en 2023 à la même date.

Born six hours apart at Mercy Hospital in Coon Rapids, Minnesota, Elizabeth and Joshua Colbert's birthdays are also now their wedding day. https://t.co/eBXOp6Ke2q

— USA TODAY (@USATODAY) September 18, 2023