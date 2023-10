Voici 20 photos drôles d'animaux finalistes des Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Le célèbre et décalé concours de photographie animalière «Comedy Wildlife Photography Awards», a dévoilé, ce jeudi 5 octobre, les finalistes de l'édition 2023. Avant que les clichés gagnants ne soient annoncés le 23 novembre, souriez ou riez en découvrant la sélection de nos préférés.

Des photos «poilantes». Le jury des Comedy Wildlife Photography Awards a publié, ce jeudi 5 octobre, la sélection des 47 finalistes retenus pour l'édition 2023 du concours, à savoir 41 photos uniques, 3 vidéos et 3 portfolios.

Créée en 2015 par les photographes britannique Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, cette compétition couronne chaque année les photos d'animaux les plus drôles, voire désopilantes, tout en poursuivant son objectif de promotion de la conservation de la faune et de la flore sauvage.

Comme l'année dernière, les Comedy Wildlife Photography Awards soutiennent la Whitley Fund for Nature, organisation caritative britannique qui travaille à la préservation de la nature en apportant une aide financière à plus de 200 défenseurs de l'environnement dans 80 pays.

En attendant que les photos lauréates 2023 du concours ne soient communiquées par les membres du jury le 23 novembre, retrouvez l'ensemble des finalistes sur le site des Comedy Wildlife Photography Awards et participer au prix du public en votant pour votre image préférée.

Voici nos 20 photos favorites parmi les plus amusantes.

LA pause parfaite

«Hang Loose» ©Christian HARGASSER/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«La photo a été prise tard en fin de journée avec une lumière déclinante, près de Saparingo, une zone marécageuse située dans le Masaï Mara, au Kenya. Nous étions en train de regagner notre camp car la nuit allait tomber, lorsque ce jeune lion a sauté sur un vieux tronc d'arbre en créant cette scène amusante», a déclaré Christian Hargasser, un photographe allemand passionné depuis son enfance par l'Afrique et la beauté de sa faune sauvage.

se retrouver le bec dans l'eau

«Unexpected-plunge» ©Vittorio RICCI/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«Une fin inhabituelle et presque misérable d'un moment parfait, préparé longuement à l'avance pour réussir sa partie de pêche», a souligné l'Italien Vittorio Ricci. Le photographe génois a immortalisé ce plongeon inattendu d'un héron strié dans la réserve de chasse privée de Zimanga, située dans la province côtière du Kwazulu-Natal, en Afrique du Sud.

vivre l'instant présent

«Living the moment» ©Kawing CHIU/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

L'Américaine Kawing Chiu a immortalisé cette délicate et tendre photo d'un phoque prenant un bain de soleil sur l'île de Staten Island, située au nord-ouest de New York, aux Etats-Unis. «Détendez-vous, allongez-vous et profitez de la chaleur du soleil... Allongé sur le côté, la tête soutenue par une nageoire, ce phoque ressemble à une statue de Bouddha couché», a-t-elle déclaré.

kangourourock

«Air Guitar Kangaroo» ©Jason MOORE/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«A Perth, en Australie, je passais devant une bande de kangourous gris qui se nourrissaient dans un pré constellé d'une multitude de jolies fleurs jaune. Ayant mon appareil photo avec moi, je me suis arrêté. J'ai très vite remarqué ce marsupial adoptant une pose humoristique - à savoir qu'il donnait l'impression de s'adonner à une séance d'air guitar», a confié Jason Moore.

une amitié est née

«The Happy Turtle» ©Tzahi FINKELSTEIN/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Tzahi Finkelstein a réalisé ce tendre et amusant cliché d'une tortue d'eau douce ravie de jouer avec une libellule, dans la vallée de Jezreel, dans le nord d'Israël. «La tortue des marais est surprise et sourit à la libellule qui se pose sur son nez», a précisé le photographe israélien.

attention au monstre marin !

«Part of your world» ©Danielle GOONAN/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Cette belle illusion d'optique qui nous fait croire qu'une nouvelle espèce hybride peuple les eaux de l'océan Indien, est l'œuvre de Danielle Goonan. Cette créature mi-homme, mi-poisson - il s'agit d'un platax orbiculaire appelé poisson chauve-souris, a été capturée par l'Américaine au cours d'une plongée aux Seychelles.

Le roi de la forêt

«The rainforest dandy» ©Delphine CASIMIR/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Munie de son appareil photo, Delphine Casimir a saisi cet élégant macaque crabier prenant la pose à dans la célèbre forêt des singes, au centre d'Ubud, sur l'île de Bali, en Indonésie. «C'est un endroit exceptionnel où les singes sont rois ! Leur royaume est une réserve naturelle dans laquelle se trouve un sanctuaire composé de trois temples hindouistes. Spéciale, magique, la forêt est sacrée pour les Balinais. Peut-être que notre dandy est la réincarnation d'une divinité ?», a indiqué la photographe belge.

boule de neige

«Snowball» ©Jacques POULARD/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«J'ai pris ce cliché au Spitzberg, au cours d'un hiver glacial. Le lagopède alpin appelé aussi perdrix des neiges, s'est dirigé vers moi telle une boule de neige», a signalé le Français Jacques Poulard au sujet de sa remarquable image réalisée sur cette île norvégienne, située dans l'archipel du Svalbard.

complètement déboussolée

«Air Apparent» ©Paul GOLDSTEIN/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Le Britannique Paul Goldstein a photographié sur le vif une femelle léopard affolée voire désemparée, au Masaï Mara, au Kenya. Harcelé pour une raison inconnue, ce félin venait de subir longuement les assauts d'une mère guépard aidée de ses rejetons âgés d'un an.

juste un bisou

«Just a Kiss» ©Brigitte MARCON-ALCALAY/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Le portrait facétieux de ce jeune babouin chacma, juché sur le dos de sa mère et semblant réclamer un bisou, a été réalisé par Brigitte Marcon-Alcalay, dans le parc national Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Depuis plus de trente ans, la Française parcourt le globe pour photographier la nature et se passionne pour l'étude du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel.

avoir du plomb dans l'aile

«Monday Blahs» ©John BLUMENKAMP/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Cette chouette lapone ou chouette cendrée à la pose atypique, a été photographiée par John Blumenkamp, dans le parc national du Grand Teton, dans le nord-ouest du Wyoming, aux Etats-Unis. «J'aime beaucoup les Comedy Wildlife Photography Awards car ce concours porte un regard amusant sur la faune tout en mettant l'accent sur la préservation de la nature», a confessé le photographe américain. «Lors de mes prises de vues, je me surprends souvent à sourire ou à rire devant certains comportements des animaux comme ce fut le cas avec cette chouette», a-t-il ajouté.

un curieux cygne

«Now that's a selfie» ©Jaroslaw KOLACZ/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Piqué par la curiosité ou en mal de célébrité, un cygne s'est jeté sur l'objectif de l'appareil photo de Jaroslaw Kolacz, sur la plage de Gdansk Brezno, en Pologne. On pourrait même croire qu'il s'agit d'un autoportrait fait par le volatile lui-même.

entrer dans la danse

«An otter ballerina» ©Otter KWEK/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Une loutre à pelage lisse danse de manière gracieuse à Singapour. C'est le spectacle réjouissant dont a été témoin Otter Kwek, un amoureux de ces mammifères aquatiques qui vivent dans une relative harmonie avec les habitants de la cité-Etat. «La loutre sautait en essayant d'attraper les feuilles en surplomb et lors d'un atterrissage inhabituel, elle s'est retrouvée dans la pose de l'arabesque, une figure d'équilibre de la danse classique», a commenté Otter Kwek. «J'ai montré la photo à une professeure de ballet qui m'a dit que la position de la loutre était correcte mais il aurait fallu juste qu'elle rentre un peu le ventre pour que son arabesque soit parfaite», a conclu notre photographe de Singapour.

boing !

«Boing !» ©Lara MATHEWS/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«Cette photo a été prise à Westerfolds Park, un gigantesque et magnifique parc célèbre pour sa population de kangourous, situé dans la banlieue est de Melbourne. Les marsupiaux profitaient du soleil matinal lorsqu'un jeune kangourou a décidé de faire le pitre et de se mettre à boxer», a déclaré Lara Mathews.

Fake news

«Fake News» ©Matti RAUVALA/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Le Finlandais Matti Rauvala a fait cette prise de vue d'un jeune macaque des Célèbes, observant avec attention une feuille d'arbre, sur l'île indonésienne éponyme.

mettre son nez dans les affaires des autres

«Oh My, talk about poking your nose into someone else's business» ©Bill GOZANSKY/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

L'Américain Bill Gozansky a créé cette magnifique et désopilante illusion d'optique avec ces girafes d'Angola, photographiées à un point d'eau situé dans la réserve d'Onguma, en Namibie.

l'envol d'un poids lourd

«Everyone can fly» ©Adrian SLAZOK/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Le Polonais Adrian Slazok est l'auteur de ce cliché représentant un phoque gris aux formes bien rebondies qui semble pourtant flotter comme en apesanteur, au-dessus d'une plage de la côte orientale de l'Angleterre. «J'ai pris cette photo en novembre 2018. A la fin de l'automne, les phoques gris quittent la mer du Nord pour donner naissance à leurs petits sur la terre ferme», a-t-il précisé.

portrait de famille

«One for the family album» ©Zoe ASHDOWN/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«Dans la réserve de Bempton, dans le Yorshire, au Royaume-Uni, environ un demi-million d'oiseaux de mer viennent, entre mars et octobre, nicher et élever leur progéniture, sur les falaises de craie qui dominent la mer du Nord. Les fous de Bassan s'accouplent pour la vie et reviennent chaque année occuper le même nid. Une occasion de les photographier en toute quiétude», a déclaré la Britannique Zoe Ashdown, photographe amateur passionnée de nature. «De retour chez moi, j'ai éclaté de rire en regardant cette photo. Ils ont l'air de parents fiers de poser avec leur petit, une photo digne de figurer dans l'album familial !», a-t-elle expliqué.

la leçon de tango

«Let's tango» ©Danny SULLIVAN/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Photographiés par Danny Sullivan à McCullaugh Peaks, dans le Wyoming, aux Etats-Unis, deux étalons sauvages Mustang s'affrontent dans un combat qui pourrait s'apparenter visuellement à une sorte de tango. Le photographe américain a précisé qu'à l'issue de ce duel, aucun cheval n'avait été blessé.

prise de becs

«Dispute» ©Jacek STANKIEWICZ/Comedy Wildlife Photography Awards 2023

«J'ai photographié ces oiseaux dans la forêt de Bialowieza, en Pologne. Le jeune verdier était encore nourri par ses parents. De temps en temps, les oiseaux avaient l'air de se disputer. Mes amis interprètent cette scène familiale de deux façons : soit c'est un simple conflit intergénérationnel entre un jeune et l'un de ses géniteurs, ou bien il s'agit d'un juvénile dénonçant les bêtises commises par quelqu'un de sa fratrie», a détaillé Jacek Stankiewicz.