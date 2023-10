Voici le signe astrologique qui comprend le mieux les autres

Empathique et compatissant, ce signe est tout particulièrement sensible aux souffrances et à la peine d’autrui.

S’il y a bien un signe qui sait se mettre à la place de l'autre en prenant conscience de ce qu'il ressent, c’est celui des Poissons. En effet, «c’est un être très compatissant», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Ce signe d’Eau, «élément lié aux émotions et aux ressentis», a tendance «à capter toutes les émotions d’autrui». Quand il dit : «Je comprends ce que tu traverses», ce natif le pense vraiment.

et le cancer

Dirigé par Neptune, «planète symbolisant le monde imaginaire, la sensibilité, et la compréhension intuitive», il va prendre part à la douleur de l’autre et va vouloir le soutenir. C’est dans sa nature, «il a besoin d’aider».

Et il est suivi par le Cancer, qui appartient à l’élément Eau également. Ce natif est dirigé par la Lune, qui symbolise les émotions et l’émotivité, rappelle Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Ainsi, il a lui aussi la capacité de comprendre la détresse de ses collègues ou de ses proches, ce qu’ils peuvent endurer. Cependant, ajoute-t-elle, «il ne sera pas autant prévenant que son congénère le Poisson.