Paris : une grande marche de teckels organisée ce dimanche à Paris

Une grande marche de teckels aura lieu ce dimanche 19 novembre sur les quais de Seine de Paris, face au musée du Quai Branly.

Avis aux amoureux et aux propriétaires de teckels : la «Sausage Walk» fait son grand retour à Paris, ce dimanche 19 novembre.

Le coup d’envoi de cette marche dominicale, entièrement dédiée à ces petits chiens au corps allongé, sera donné sur l’esplanade David Ben Gourion (Paris 7e), face au musée du quai Branly-Jacques Chirac, qui est aussi le lieu d'arrivée.

Les petites saucisses sur pattes et leurs maîtres sont attendus à 11h. La promenade dure près de deux heures et ne nécessite aucune inscription. Au total, plus de 500 teckels, de toutes variétés (poil dur, poil ras, poil long), sont attendus pour cette quatrième édition.

Venu tout droit de Londres, cet événement se veut mignon, convivial, festif, mais avant tout solidaire. En effet, des ventes seront organisées pendant la marche pour récolter des fonds pour l’association «teckels sans doux foyer».

Race d'origine allemande, le teckel est un chien intelligent, vif, joueur et affectueux, mais qui peut aussi se montrer très têtu. Malgré sa petite taille, le teckel ne manque pas d’assurance. C’est un chien courageux et doté d’un fort instinct de chasseur.