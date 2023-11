Voici les 10 noms de chiens les plus donnés en France en 2023

Rover, la plate-forme mondiale de promeneurs de chiens et de pet-sitters, a listé, entre autres, les noms de chiens donnés en 2023 afin d'établir un classement des plus populaires en France. Palmarès.

Le nom de son chien, c’est pour toute la vie. Et ça, la plupart des personnes adoptant un chien l’ont bien compris. Si, dans l'Hexagone, 2023 marquait «l'année du U» pour nos compagnons à quatre pattes, force est de constater que les Français ont préféré faire parler leur créativité.

Preuve en est grâce à plate-forme Rover, réseau mondial de pet-sitters et de promeneurs de chiens, qui a établi le top 10 des noms les plus donnés aux chiens en France en 2023.

Nala

À la première place du classement, rien ne bouge : la compagne de Simba truste toujours la plus haute marche du podium.

Rio

Même chose sur la deuxième marche du classement, Rio garde la deuxième position.

Maya

C'est le nom de la plus célèbre des abeilles qui occupe la troisième marche du classement.

Simba

Le compagnon de Nala, lui, arrive au pied du podium.

SNOW

Snow vient se hisser au milieu de ce classement, à la cinquième place.

TOKYO

Tokyo, qui était déjà dans le classement l'an passé remonte dans la liste.

TAO

En septième position, Tao remonte dans le classement par rapport à l'an dernier.

OSLO

Deuxième nom-capitale de ce top 10, Oslo arrive à la huitième place de l'édition 2023 du classement.

LUCKY

Un peu de chance avant de clôturer de classement : Lucky truste la neuvième place des noms les plus donnés aux chiens cette année.

RUBY

Comme Lucky, Ruby était déjà présent dans le classement mais dégringole. Il se maintient néanmoins à la dixième place.

Barbie et les marvel ont le vent en poupe

Ce classement n'a donc pas été influencé par l'alphabet canin qui conseillait aux propriétaires tricolores de donner à leur chien un nom commençant par la lettre U en 2023. En effet, dans la liste déroulée ci-dessous, aucun des noms ne commence par un «U».

Les adoptants de chiens auraient pourtant pu appeler leur petite boule de poils Uno, Ulysse ou Uma, qui trustent les trois premières marches du podium du classement des noms canins commençant par cette lettre. Ou encore Uka, Utah, Uzi, Umi, Uko, Ulyss et Ushka, qui complètent le classement réalisé par Rover.

À noter enfin que la sortie sur les écrans du film Barbie a inspiré les maîtres de chiens qui ont par exemple nommé leur boule de poils Pink (rose en français, en hausse de 75%). La musique a également su les rendre créatifs : Vianney et Rihanna entrent ainsi dans le classement. Et la franchise Marvel n'a rien à leur envier : l'attribution du nom Tony, l'égo d'Iron Man bondit ainsi de 65%... alors que pour Thor la hausse est encore plus nette : 148%.