Allemagne : à l’aéroport de Munich, un jet privé, en direction de Dubaï, bascule sous le poids de la neige

Dans la nuit de vendredi à samedi, de fortes chutes de neige ont paralysé le trafic aérien et ferroviaire. À Munich, un jet privé, cloué au sol, a basculé en arrière sous le poids de la neige.

La scène est plutôt insolite. À l’aéroport de Munich, un jet privé à l'arrêt, après les épisodes neigeux qu’a connu la région, a basculé en arrière sous le poids de la neige. Dans une vidéo de 25 secondes postée sur «X»​​​​, l’appareil cloué au sol est, en partie, enseveli. D’après l’auteur du post, l’avion devait se rendre Dubaï où se déroule actuellement la COP28 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

«Un jet privé, en direction de Dubaï pour une conférence sur le réchauffement climatique, a été littéralement gelé sur la piste de l’aéroport de Munich», pouvons-nous lire, à propos des circonstances, sous le post.

In #Munich, due to abnormal snowfall, a plane was frozen to the ground, which was supposed to fly to Dubai for a summit on global warming.





There was a snow collapse in the city. Public transport is paralyzed. There hasn't been this much snow in Munich since 1933. pic.twitter.com/RrhpPdI7Qt

— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2023