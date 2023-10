Bobi, le chien le plus vieux du monde, est mort à l'âge de 31 ans

Reconnu comme le chien le plus vieux du monde, Bobi est mort à l’âge de 31 ans, a annoncé une célèbre vétérinaire dimanche 22 octobre. Le canin portugais avait fêté son anniversaire en mai dernier.

Le chien le plus vieux du monde a rendu son dernier souffle. Bobi, 31 ans et 165 jours, est mort dans sa maison au Portugal, a annoncé dimanche 22 octobre Karen Becker, une vétérinaire qui avait déjà rencontré à plusieurs reprises le canin.

«Hier soir, ce gentil garçon a gagné ses ailes», a-t-elle déclaré sur son profil Instagram. «Bien qu'il ait survécu à tous les chiens de l'histoire, ses 11.478 jours sur terre ne seront jamais suffisants pour ceux qui l'aimaient», a-t-elle poursuivi en légende d'un montage photo rendant hommage au chien.

Un record dans l'histoire canine

Depuis ce mois de février, Bobi était devenu le chien le plus vieux du monde, battant un record vieux de presque un siècle. Avant lui, c'est un chien australien décédé en 1939 qui était le plus vieux du monde, à 29 ans et cinq mois.

En mai dernier, le chien avait fêté son 31e anniversaire. Pour l'occasion, une fête de plus de cent personnes avait été organisée pour ce Rafeiro de l’Alentejo, une race que l’on ne retrouve presque exclusivement dans la région portugaise.

Bobi faisait la fierté de son maître Leonel Costa, qui n'avait que 8 ans à sa naissance : «Bobi est spécial parce que le regarder, c'est se souvenir des gens qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde», avait-il confié à l'occasion de l'anniversaire du chien le plus vieux du monde.

Pour l'heure, l'identité de son successeur à ce titre n'a pas été révélée.