Millionnaire depuis des mois, elle pensait être victime d'une arnaque

La Britannique Deborah Burgess est devenue millionnaire en remportant une loterie en août dernier. Mais, hospitalisée et croyant à une arnaque par mail, la femme de 56 ans a découvert ses gains seulement à sa sortie, en janvier 2024.

«La méfiance a ceci de commun avec les autres vertus : elle n'est efficace qu'à la condition de n'admettre pas d'exception», écrivait le romancier Robert Merle. Cette fois-ci, Deborah Burgess aurait pu payer les conséquences de sa méfiance à outrance.

Vainqueure d’une loterie nationale en août 2023, la Britannique, âgée de 56 ans n’a pu remporter ses gains - d'une valeur d’un million de livres (soit 1,16 million d'euros) - qu’en janvier 2024, soit quatre mois plus tard.

Une histoire rocambolesque qui s’explique par son hospitalisation, puis ses doutes lors de la réception d’un mail lui apprenant avoir remporté cette somme colossale.

«Le choc de ma vie»

Dans des propos rapportés par le média britannique The Mirror, la quinquagénaire a exprimé sa surprise : «J’ai eu le choc de ma vie quand j’ai vérifié mon compte bancaire. J’ai découvert que j’étais millionnaire depuis des mois, sans le savoir.»

Les mails d'arnaques ont une fâcheuse tendance à inonder nos boîtes mails. La plupart atterrissent dans les courriers indésirables mais il peut y avoir des ratés, la méfiance reste donc de mise.

«Je ne joue pas à la loterie toutes les semaines mais quand je le fais, j’en achète pour le mois entier. Je ne regarde pas assez fréquemment mon compte bancaire et j’ai passé beaucoup de temps à l’hôpital. Ce n’est qu’après mes vacances que j’ai vérifié ma boîte mail», a-t-elle ajouté.

Vacances à Hawaï

Après un appel à la loterie plus tard, Deborah Burgess a enfin pris conscience de la véracité du message qu’elle avait placé dans ses «spams». En ce jour du 9 août 2023, elle était détentrice des six numéros gagnants (2, 7, 17, 28, 31 et 37) et du numéro bonus (8).

Prévoyant des vacances à Hawaï, elle savoure : «Maladie, retour au travail, vacances, Noël, Nouvel An - je n'ai pas trouvé le temps de faire la fête et j'étais très attentive à ma santé. J'ai enfin pu toucher ce gros chèque et sabrer le champagne comme un pilote de Formule 1. Je n’ai pas eu le temps de célébrer la nouvelle avec mes proches. Je veux maintenant profiter de ce chèque.»

Grâce à ce dernier, la Britannique a pu s’acheter une nouvelle voiture, une «belle Hyundai» selon ses mots, et espère convertir sa modeste chambre d’ami en une nouvelle salle de bain.