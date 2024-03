Espagne : un serpent sort de son tableau de bord sur l'autoroute (vidéo)

La police municipale de Madrid est intervenue vendredi 15 mars dernier après la découverte d'un serpent dans la voiture d'une conductrice. Cette dernière a eu la peur de sa vie alors qu'elle circulait sur l'autoroute.

Une belle frayeur. À Madrid, une conductrice a découvert un serpent de plus d'un mètre de long dans son véhicule en roulant sur l'autoroute A4 de la capitale espagnole, ce vendredi 15 mars.

En conduisant de nuit, une femme a soudainement ressenti une caresse sur ses pieds. Elle a alors allumé la lumière de la voiture et découverte stupéfaite un serpent de plus d'un mètre enlacé autour des pédales.

#BuenosDias #Madrid, amanecemos con el susto de una conductora que se encontró con esta "serpiente del maíz" en el interior de su coche mientras conducía



Los Agentes se hacen cargo del animal, trasladándolo al Centro de Recuperación de Animales Silvestres para su valoración.#PMM pic.twitter.com/szYSR2Xx5m — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 18, 2024

Sous le choc, la femme s'est immédiatement arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et a appelé la police, qui s’est rendue sur place.

Après diverses vérifications, le spécimen s'est révélé être «un serpent des blés» : une espèce pouvant atteindre plus d'un mètre et demi et prisée dans le commerce des animaux domestiques pour sa docilité et son absence de venin, selon le ministère de la Transition écologique.

Pris en charge par le Centre de récupération des animaux sauvages (CRAS)

Des agents spécialisés dans l'environnement ont ensuite procédé au sauvetage du reptile, pour le transférer au Centre de récupération des animaux sauvages (CRAS), sous la tutelle du Département de l'Environnement de la Communauté de Madrid, a indiqué la police municipale de la capitale ibérique.

Une fois la peur passée, la conductrice a pu poursuivre sa route. On ignore encore comment le reptile est entré dans l'habitacle.