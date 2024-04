Pourquoi les Japonais pourraient-ils tous porter le même nom de famille dans le futur ?

Selon une étude récente, il est probable que tous les Japonais portent le même nom de famille d'ici à 500 ans. La raison ? Une loi qui oblige les couples à ne porter qu'un nom et qui favoriserait au final le nom dominant dans le pays : Sato.

Dans un avenir pas si lointain, le nom Sato deviendra peut-être l’unique au Japon. Selon une nouvelle étude réalisée par un centre de recherche de l’université de Tohoku, tous les Japonais porteraient ce même nom de famille, d’ici à 2531. En cause, l'application d'une politique, uniquement mis en place dans le pays, n’autorisant pas les couples mariés à porter deux noms différents.

Déjà largement majoritaire au Japon, le nom de famille Sato se répand de plus en plus, dépassant le nom Suzuki. D'ici à 2446, selon les prévisions, la moitié des Japonais pourraient porter le nom Sato si la loi actuelle reste inchangée. Et seulement 85 ans plus tard, il est estimé que tous les habitants répondent à ce nom.

Un nom de famille peut-être remplacé par des chiffres

Pour aboutir à ces conclusions, Hiroshi Yoshida, le directeur de l'étude, a collecté les noms de famille des habitants du Japon à partir d'un site internet, puis a examiné comment le nom «Sato» évoluait en proportion de la population japonaise. Il a remarqué un taux de croissance important d'une année à l'autre.

«Si tout le monde devient Sato, il faudra peut-être nous appeler par nos prénoms ou par des chiffres», a déclaré Hiroshi Yoshida, dans le journal Le Mainichi.

La loi du prénom unique remis en jeu

Mais la tendance pourrait s'inverser. La population du pays conteste actuellement cette loi en vigueur et exprime son opposition. Le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits des femmes, de nombreux militants féministes se sont mobilisés pour demander l'abrogation de cette loi.

Douze Japonais ont même déposé plainte devant les tribunaux de Tokyo et de Sapporo afin de revendiquer le droit de porter deux noms de famille distincts après le mariage.