Elle tombe sur un plateau de légumes à 45 dollars au supermarché, la vidéo devient virale sur TikTok

Au Canada, une jeune femme a posté une vidéo sur TikTok montrant des plateaux de fruits et légumes vendus près de 45 dollars. Celle-ci a ensuite été largement relayées par des internautes scandalisés sur le réseau social chinois.

Une vidéo de plateaux de fruits et légumes, vendus à des prix très élevés au Canada, est devenue virale sur TikTok.

Alors qu'elle faisait ses courses dans un supermarché «Metro» à Ottawa, Nikita Cekay a trouvé un plateau de fruits et légumes prédécoupés pesant seulement 2,7kg et vendu à près de 45 dollars (environ 42 euros).

Abasourdie, la jeune femme de 24 ans a aussitôt voulu rendre public sa trouvaille : «Suis-je folle de penser que c'est vraiment très cher ? C’est dingue» peut-on l’entendre dire dans une vidéo, posant sa main sur l'un de ces plateaux pour en montrer la taille.

Les internautes ont ensuite vivement réagi à la vidéo, qui comptabilise désormais plus de 910.000 vues sur plate-forme et plus de 5.000 commentaires. «Je veux savoir qui achète ça ??», peut-on ainsi lire, tandis qu'un autre suggère qu'il pourrait s'agir d'une erreur d'impression d'étiquettes.

L'enseigne maintient son prix

Interrogé par le média Daily Hive, un porte-parole de l'enseigne a affirmé que les grands plateaux de célébration contenaient plus de 4kg de fruits et que les coûts d'approvisionnement et de main-d'œuvre étaient considérés dans la tarification.

«Nous essayons de maintenir le prix stable. Le prix des fruits et légumes varie tout au long de l'année, donc [nous faisons cela pour garantir que] le prix n'augmente pas ou ne baisse pas», a-t-il justifié.

A noter que «Metro» est actuellement la troisième plus grande chaîne d'épicerie dans le pays, après Loblaw et Sobeys.