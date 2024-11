Portugal : un avion immobilisé au sol après l’ouverture à l’atterrissage d’une caisse contenant 130 hamsters

Depuis quatre jours maintenant, un Airbus 320 de la compagnie portugaise TAP est cloué au sol à Ponta Delgada, au Portugal, en raison de la présence d’une centaine de hamsters à bord. Les rongeurs se sont échappés de leur caisse lorsque celle-ci s’est ouverte à l’atterrissage de l’avion.

«Hamtaro» et ses amis veulent prendre leur envol. Certaines compagnies aériennes peuvent retarder, voire annuler, leur vol en raison des problèmes techniques ou encore pour des malaises voyageurs. Mais la compagnie aérienne portugaise TAP fait face à un autre incident très original, depuis samedi 16 novembre, poussant son Airbus 320 à rester clouer au sol.

En effet, comme le relate le média local portugais Carreio de manha, les équipes de maintenance courent, depuis maintenant quatre jours, après des hamsters s’étant échappés de leur caisse à l’atterrissage de l’avion. Au total, 132 hamsters ont été libérés après l’ouverture de la caisse.

Bien que certains soient retrouvés, d’autres demeurent, à l’heure actuelle, cachés dans les différents coins de l’Airbus 320, ce qui empêche l’avion de décoller et de rejoindre sa destination initiale, Lisbonne. En effet, les équipes de maintenance ont peur qu’un hamster ronge les systèmes électriques en plein vol.

L'avion devait rentrer à Lisbonne dans la journée

Concernant le trajet du vol concerné, celui-ci a décollé de Lisbonne et devait se rendre à Ponta Delgada avant de rentrer à Lisbonne dans la journée. Lorsque l’appareil a atterri à Ponta Delgada, les équipes de collecte de bagages ont constaté que des cartons avaient été endommagés par les hamsters et que ces derniers n’étaient plus dans leurs caisses.

Comme l’évoquent nos confrères de Carreio de manha, les bagages avaient été refusés initialement sur d’autres vols. L’Airbus 320, assurant la liaison entre Lisbonne et Ponta Delgada, était le seul à avoir autorisé le transport des caisses. Visiblement, ce n’était pas une très bonne idée.