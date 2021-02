The Medium : que vaut la première exclusivité Xbox Series de ce début d'année ?

Quand des spécialistes du jeu d’épouvante propose une aventure exclusive aux Xbox Series X/S, le résultat donne forcément froid dans le dos…En février, ce n’est pas le froid qui va vous faire frissonner, mais peut-être le tout nouveau jeu vidéo horrifique The Medium.

Un titre exclusif aux nouvelles consoles Xbox Series X/S et au PC, développé par des spécialistes du genre : les Polonais de Bloober Team. On doit à ces spécialistes de l’épouvante des titres comme Layers of Fear, Blair Witch ou bien encore Observer. Autant dire que les lascars sont devenus en quelques années les experts pour nous mettre les chocottes et cette nouvelle aventure ne devrait pas déroger à la règle.

L’aventure commence à la fin des années 90, à Cracovie (en Pologne), dans une petite entreprise de pompes funèbres. C’est là que Marianne dit adieu à son père adoptif. C’est aussi là que le joueur comprend que la jeune femme possède certains pouvoirs. Elle peut en effet communiquer et se déplacer dans le monde des esprits. Une capacité qui, à l’écran se traduit par certains passages où l’action est visible simultanément sur les deux plans. Original.

Alors qu’elle quitte le croquemort, le téléphone sonne… Un mystérieux individu lui demande de l’aide et lui confie pouvoir lui révéler l’origine des visions qui la hantent… Ne faisant ni une ni deux, Marianne enfourche sa moto et se rend dans le complexe hôtelier de Niwa où se sont déroulés de sinistres événements. Le décor est posé. Un hôtel délabré, hanté par des esprits pas forcément bienveillants.

Bloober Team exploite les codes propres à tous les titres d’épouvantes avec une approche quasi cinématographique. Les angles de caméras sont ici presque fixes afin de maîtriser la mise en scène et ainsi mieux susciter l’effroi. Certains décors valent ainsi le coup d’œil, même si on aurait aimé que le titre exploite mieux les capacités graphiques des Xbox Series X/S. Côté atmosphère, les sons occupent ici une place centrale (portes qui grincent, cliquetis de métal lointains…) alors que les compositions en partie confiée à Akira Yamaoka (Silent Hill) achèvent de donner le ton à une atmosphère sinistre et angoissante. Il faut bien l’avouer, casque vissé sur les oreilles, la recette fonctionne plutôt bien. D’autant que l’héroïne est vulnérable.

Pas un jeu d'action

Toutefois, The Medium n’est pas Resident Evil. Si vous cherchez un jeu d’action où il faut blaster des spectres et des zombies à grands coups de fusil à pompe, passez votre chemin. Il n’y a pas de combats ici. Marianne se faufile entre les ombres et entre les mondes, évitant d’attirer l’attention d’esprits maléfiques. Les fans d’action en seront pour leurs frais, mais le studio a avant tout, comme dans ses précédentes productions, privilégié l’ambiance. Pour ce qui est des énigmes, le titre fait toutefois dans le classique. Il faut trouver un objet ici pour activer un mécanisme là. Rien de très original. Un classicisme renforcé par ces vues de caméra fixes qui ajoutent une certaine raideur à l’ensemble et rappellent les grandes heures des survival-horror des années 1990. Qu’à cela ne tienne, la formule fonctionne vraiment bien.

Une fois encore, Bloober Team trace à grand traits les sombres desseins et ressorts de l’âme humaine pour une aventure parfois glaçante mais néanmoins séduisante qui a d’ores déjà séduit de très nombreux joueurs à travers le monde. Le studio a d’ores et déjà annoncé que le jeu était, à peine juste 24 heures après sa sortie, déjà rentable. L’épouvante fait encore clairement recette.

The Medium, Bloober Team, sur Xbox Series X/S et PC.