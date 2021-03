Monster Hunter Rise : une traque fantastique et de longue haleine

Les sorties s’enchaînent sur Nintendo Switch avec, pour le printemps, un épisode inédit de la série Monster Hunter. Une partie de chasse épique et fantastique de plusieurs dizaines d’heures.

Longtemps confiné à l’Asie en général et au Japon en particulier, la saga, née en 2004, a connu un succès mondial en 2017 avec Monster Hunter : World sur PlayStation 4, Xbox One et PC avec plus de 16 millions de ventes.

Fort de ce succès, l’éditeur japonais Capcom remet donc le couvert avec une toute nouvelle aventure cynégétique exclusive à la console de Nintendo.

Une performance technique

Difficile de ne pas être bluffé par la qualité graphique du jeu et cela, dès les premières minutes. On crée tout d’abord son personnage avec un luxe de détails impressionnant (jusqu’à la forme exacte de l’arête du nez et la taille de narines !) pour ensuite choisir son « chumsky » puis son Palico, deux animaux de compagnie qui vous aideront à traquer et combattre le (gros) gibier.

S’en suivent quelques scènes cinématiques dévoilant le village, QG du chasseur, et quelques conseils de base avant de se lancer dans l’histoire.

Enfin, histoire, il faut le dire vite car le scénario (je résume rapidement car je suis un as de la synthèse : la Calamité et ses hordes de monstres approchent, il faut sauver le monde) n’est qu’un prétexte pour aller explorer les alentours et pister toute une collection de bêtes sauvages plus ou moins féroces.

Aknosom, Mizutsune, Diablo, Rathian, Volvidon sont quelques-unes des espèces que vous croiserez ici. Un bestiaire fantastique qui comporte avec cette édition Switch de nombreuses créatures inédites.

L’éditeur n’a pas joué la carte du recyclage même si la formule Monster Hunter reste quant à elle inchangée. On part ainsi en chasse, seul ou bien en groupe car le jeu se joue une fois encore en ligne, pour peu que l’on soit abonné au service Nintendo Switch Online (abonnement à 19,99 euros/an) mais aussi en local.

Un chasseur sachant chasser

Au préalable, il faut se renseigner sur ses proies, choisir son équipement en conséquence et apprendre pour cela à en maîtriser les subtilités. Avec une quinzaine de styles d’armes et donc autant d’approches de combat, il y a de quoi faire.

Devenir un maître chasseur demande donc du temps et un brin de persévérance. La seule maîtrise du Filoptère, espèce de grappin à la Batman, demande de l’entraînement avant de pouvoir se propulser à sa guise dans les airs.

Bien qu’il s’agisse d’un pur jeu d’action Monster Hunter Rise propose son lot de subtilités et de secrets qu’il faut patiemment dénicher et apprendre avant d’en tirer toute la quintessence.

Arpenter ces niveaux ouverts pour y traquer des monstres fantastiques (même si la localisation des principales proies est désormais indiquée pour éviter de tourner en rond) est une expérience aussi passionnante qu’exigeante.

Chaque expédition se prépare avec minutie. Impossible de foncer dans le tas, la fleur au fusil. Il faut se donner le temps. Et donc en avoir devant soi… Devenir un chasseur d’élite est loin d’être un sinécure et demande donc de l’application.

Parmi les nouveautés, les habitués de la saga découvriront les «Quêtes Calamités» qui prolongent le plaisir en proposant un véritable jeu dans le jeu, dans lequel il faut repousser des hordes de monstres qui assaillent une forteresse. Avec ce mode bonus, comptez au total plusieurs dizaines d’heures de jeu et de combats (parfois épiques), seul en en équipe.

Une aventure au long cours mémorable

Monster Hunter Rise fait partie de ces jeux qui demandent un véritable investissement personnel pour être apprécié. Le prix à payer en quelque sorte pour découvrir un univers incroyablement riche. D’autant que l’éditeur a d’ores et déjà annoncé plusieurs suppléments gratuits à venir.

De quoi patienter jusqu’à la sortie de Monster Hunter, le film de Paul W.S Anderson avec Milla Jovovich (Le 5e Elément, Resident Evil) en DVD/ Bly-Ray le 28 avril prochain, la sortie en salles de ce « chef-d’œuvre » du cinéma ayant été annulée. Ou bien faire oublier celle-ci et profiter d’une aventure au long cours mémorable.

Monster Hunter Rise, Capcom, sur Switch.