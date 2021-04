Réalité virtuelle : Star Wars, Resident Evil 4, Sam & Max... que présentera Oculus le 21 avril ?

2021 sera-t-elle l'année du rebond pour la réalité virtuelle ? Alors qu'Oculus connaît un joli succès avec son casque Oculus Quest 2, la filiale de Facebook prépare un Gaming Showcase qui sera diffusé le 21 avril à 15h aux Etat-Unis, soit dans la nuit du 22 avril à minuit en France.

Déjà, Oculus prévoit de dévoiler un certain nombre de jeux qui devraient faire parler d'eux dans les prochains mois. Si certains ont déjà été annoncés, ce showcase devrait permettre d'en savoir plus, voir d'obtenir des dates de sortie formelles pour enrichir le catalogue 2021.

Resident Evil 4 en VR

La firme japonaise Capcom devrait être à l'honneur de cet événement qui permettra de découvrir la version VR du cultissime Resident Evil 4. Paru en 2005 sur Game Cube, ce survival horror a connu de multiples portages et fera même sa réapparition sur consoles prochainement. En attendant, l'Oculus Quest 2 aura droit à sa version en réalité virtuelle qui devrait offrir une immersion intéressante au milieu des zombies.

Il ne s'agit pas de la première expérience de Capcom sur ce support, puisque Resident Evil VII (2017) avait déjà été conçu pour une expérience VR complète. Pour Oculus, l'exclusivité, même temporaire, de cette version de RE4 est un gros coup marketing dans un marché qui pourrait s'avérer plus concurrentiel à l'avenir. On sait que Sony prépare activement son PlayStation VR2 qui accompagnera la PS5 dans les prochaines années.

Star Wars pinball VR

Star Wars et son aura marketing reste toujours un allié de poids pour démocratiser la réalité virtuelle. On se souvient de l'expérience Vader Immortal ou encore du récent Tales from Galaxy's Edge, Oculus a déjà fait une annonce sur le projet Star Wars Pinball VR qui nous propose de jouer à de bons vieux flipper aux couleurs des différents épisodes et dont l'expérience immersive devrait combler les fans de la saga. Sortie prévue pour le 29 avril.

Lone Echo 2

Annoncé fin 2018, Lone Echo 2 devrait sortir cette année. Le Showcase de cette semaine devrait confirmer cette information, d'autant qu'il s'agira d'un jeu majeur qui viendra s'ajouter au catalogue Oculus. Ce jeu de science-fiction est la suite directe de l'un des blockbusters VR de 2017 proposé par le studio Ready at Dawn. La quête devrait toujours nous emmener dans l'espace au plus près des anneaux de Saturne. Un nouvel opus très attendu qui, s'il tient ses promesses, devrait compter parmi les jeux de référence en VR cette année.

Puzzle Bubble VR

C'est la conversion VR d'un classique de l'arcade qui devrait également se montrer le 21 avril dans une version quasi finale. Et pour cause le 20 mai prochain, Puzzle Bubble VR sera lancé sur Oculus Quest 2. Ce puzzle game intelligent et fun mise ici sur la 3D pour offrir des niveaux d'un nouveau genre et une expérience familiale.

Sam & Max : This time it's virtual !

Un duo de légende prépare également son retour. Apparu sur PC en 1993 (après le succès des comics de 1987), Sam & Max : Hit the Road était le symbole de la grande époque des point'n click de LucasArts. Revenus en 3D en 2006, les deux compères reprennent leurs enquêtes loufoques cette année en réalité virtuelle. Sous-titré «This Time It's Virtual!», il devrait offrir une bonne dose d'humour sur Oculus Quest 2. Annoncé pour juin, selon les denières nouvelles, l'événement Oculus pourrait permettre d'avoir une date plus précise.