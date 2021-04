Life is Strange True Colors : «Nous voulions mettre l'empathie au cœur de cette expérience»

Toujours attendu pour le 10 septembre prochain, Life is Strange : True Colors dévoile un peu plus de détails ce mercredi. CNEWS a pu interviewer l'interprète de son héroïne et la scénariste de ce jeu narratif.

La comédienne Erika Mori (à droite sur la photo) incarne la jeune Alex Chen qui devra enquêter sur la mort de son frère. Tandis que Felice Kuan (à gauche), scénariste de ce nouveau récit, se confie également à nous. Toutes deux misent sur la forte personnalité d'Alex, afin de faire vivre aux joueuses et aux joueurs une aventure chargée en émotions.

Pouvez-vous décrire Alex Chen ? Comment avez-vous travaillé sur ce personnage ?

Erika Mori : Alex est une jeune femme qui cherche une place pour elle, un chez-elle. Toute sa vie, elle a vécu avec le pouvoir (ou la malédiction) du pouvoir psychique de l'empathie. Son inconstance lui a rendu la vie difficile, mais elle garde toujours espoir en son avenir. C'est cet espoir qui m'a permis de me connecter facilement avec Alex, et c'est le point d'ancrage auquel je me suis accrochée lors de la création de ce personnage.

Du point de vue de la performance, j’ai déjà vécu la perte, le chagrin, le rejet, la peur et la déception. Pour toutes ces émotions fortes que traverse Alex, j’ai aussi été concernée. Je localisais donc où se situait la sensation de chacune de ces émotions dans mon corps et j'y accédais pendant ces scènes particulières. Cela m'a permis de m'inscrire pleinement dans la scène, dans le scénario et dans le contexte. L'idée étant d'accéder aux émotions de manière authentique.

Cela a également rendu plus sûr le processus d'aller à plusieurs reprises dans ces lieux profondément émotionnels, car je ne me retraumatisais pas en revivant les événements de ma vie personnelle qui m'avaient fait ressentir ces émotions en premier lieu. Être capable de tirer parti de mes propres échecs, triomphes et joies personnels de manière saine a contribué à donner forme et apporter des nuances à l'Alex que vous rencontrez dans le jeu.

Le scénario semble émouvant et mélancolique. Sans révéler l'histoire, qu'en avez-vous pensée ?

Erika Mori : J'adore l'ambiance particulière de Life is Strange, et Life is Strange: True Colors reste fidèle à cette esthétique. Je pense que ce jeu fait un excellent travail où la joie se mêle aux événements pour apporter un équilibre avec les moments les plus difficiles.

Avez-vous joué aux précédents jeux Life is Strange ?

Erika Mori : Je n’ai joué qu’à la version de Life is Strange: True Colors, mais j’ai regardé des fans jouer aux précédents jeux Life is Strange et c’est un monde vraiment beau et fascinant. Je peux comprendre pourquoi les gens tombent amoureux de cette franchise.

Pourquoi avoir choisi le thème des émotions et ce pouvoir de l'empathie ?

Felice Kuan : Nous avons été inspirés par l'impact des jeux d'aventure narratifs en tant que «moteurs d'empathie» - où le joueur vit littéralement la vie d'une autre personne et voit le monde de son point de vue. C'était particulièrement vrai dans les jeux Life is Strange précédents, et nous voulions pousser ce concept encore plus loin et mettre l'empathie au cœur de l'expérience.

Les joueurs doivent transformer le pouvoir d'Alex en une force et non une vulnérabilité. Felice Kuan, scénariste de Life is Strange : True Colors

J'imagine que toute la personnalité d'Alex a été conçue à partir de ce pouvoir spécial. Pouvez-vous nous la décrire et en quoi est-elle différente des personnages précédents de Life is Strange ?

Felice Kuan : Absolument. Nous avons créé Alex pour qui l'empathie était une vulnérabilité, afin que les joueurs puissent l'expérimenter en transformant cette vulnérabilité en une force, en quelque chose qu'elle accepte totalement d'elle-même. Elle est différente des autres personnages de Life is Strange, car elle commence le jeu en ayant déjà le pouvoir psychique de l'empathie depuis de nombreuses années. Cela nous a donné plus d'espace pour qu'elle puisse changer sa relation avec son pouvoir au cours du jeu, afin qu'elle puisse terminer l'histoire dans un endroit beaucoup plus sain.

Au-delà des personnages, c'est aussi toute une ville qu'il fallait imaginer pour renforcer l'univers dans lequel Alex évolue. Pouvez-vous nous décrire Haven Springs ? Pourquoi avoir choisi un lieu idyllique pour un conte mélancolique ?

Felice Kuan : Haven Springs est une ville fictive qui s'inspire des véritables villes minières et ferroviaires situées à quelques heures de là où Deck Nine est situé dans le Colorado, aux États-Unis. Ces villes sont vraiment belles, mais aussi des reliques d'un autre temps, et de nos jours elles ne sont soutenues que par le tourisme.

Life is Strange: True Colors a pour thème de trouver un chez-soi, ce qui pour Alex signifie apprendre à connaître vraiment ses voisins. Pour cette raison, nous voulions présenter un petit groupe d'individus complexes, et le cadre de la petite ville a fourni de nombreux sujets, tels que la pression économique, l'insularité, la communauté, la tradition, qui pourraient affecter les émotions des gens de manière significative.

Life is Strange : True Colors, un jeu vidéo édité par Square Enix, le 10 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia.