NieR Replicant : pourquoi ce remake d'un jeu culte ?

NieR Replicant ver.1.22474487139... Présenté sous son nom complet, le nouveau J-RPG de Square Enix intriguera celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, les joueurs aguerris attendaient de pied ferme cette nouvelle version d'une aventure lancée en 2010.

Quid de ce chiffre imprononçable diront certains ? Vous devez juste retenir qu'il s'agit de la racine carré de 1.5, une facétie des développeurs qui entendent offrir un remake d'ampleur à cet excellent titre qui a fondé la légende de la saga NieR et dont le plus populaire (et récent) NieR:Automata a su magnifier le concept en 2017.

Un jeu enfin réhabilité en occident

Un remake ? Oui mais pas une simple refonte graphique. NieR Replicant version 2021 étoffe ses dialogues, élargit son bestiaire et réinterprète de brillantes compositions musicales, avant de s'offrir une fin alternative encore inédite.

Et lorsque l'on demande à son producteur, Yôsuke Saitô, pourquoi avoir choisi de ressusciter ce jeu ? La réponse reste humble : «Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de NieR en dehors du Japon qui auraient joué à Replicant lors de sa sortie, alors j'ai voulu profiter de cette occasion pour les laisser jouer. Nous avons également ajouté une nouvelle histoire pour ceux qui ont également joué au Replicant original, afin que tout le monde puisse se réjouir de cette version», confie-t-il à CNEWS.

Remis au goût du jour, NieR Replicant nous revient donc sur PS4, Xbox One et PC en nous plongeant dans un scénario post-apocalyptique à la fois sombre et fascinant. Notre héros (qui portera le nom que vous souhaitez lui donner) nous emmène loin dans le futur, deux millénaires après notre ère. Dans un monde peuplé d'étranges créatures et où la magie imprègne la Terre.

En charge de sa jeune sœur souffrante, Yonah, le joueur se voit confier la tâche de trouver un remède pour la sauver. Une mission qui sera le point de départ vers une odyssée particulièrement ambitieuse dans un monde bien mystérieux, où la technologie appartient à un lointain passé.

La particularité de NieR Replicant est de nous plonger dans un jeu où l'action est au centre de son gameplay. Car son créateur, Yokô Tarô, se plaît à mélanger ici les genres. Entre baston et shoot them up, entre jeu de rôle classique et phases de plates-formes bien pensé. «Je suis influencé par de nombreux jeux différents, mais la plus grande influence a été Legend of Zelda: Ocarina of Time. C'était un jeu d'action qui vous permettait d'explorer librement un monde 3D avant que le terme «Open World» n'existait vraiment, et ce concept m'a vraiment époustouflé… alors je m'en suis inspiré», nous explique-t-il.

On y découvre ainsi un monde ouvert désertique et vallonné, peuplé de créatures variées et de boss gigantesques. Porté par un scénario très sombre, ce récit donne un éclairage mélancolique sur l'avenir de l'humanité. «À quoi ressembleront les choses dans 1.500 ans, je me demande… Si le monde est en paix, je ne pense pas que nous puissions espérer beaucoup plus que cela, que la science et la technologie aient décliné ou qu’elles aient encore évolué», philosphe ainsi Yôsuke Saitô. Et Yokô Tarô de renchir : «La technologie sera oubliée; l'humanité sera détruite et la Terre sera gouvernée par des calamars. Je l'ai vu à la télévision, alors une fois que vous savez ça…»

Notre périple nous amène au cœur d'une histoire étalée entre une vingtaine et une trentaine d'heures. Une durée plutôt courte pour un J-RPG, mais NieR Replicant laisse une trace indélébile pour qui apprécie cet univers et ses protagonistes stylés qui devraient séduire dès le premier coup d'œil les fans de japanimation.

Si les graphismes accusent tout de même le poids des années, malgré une refonte HD bienvenue, l'ambiance qui se dégage de ce titre reste encore très actuelle, avec une épopée inspirée, portée par des compositions orchestrales d'une rare intensité, aux chœurs puissants.

«L’atmosphère musicale avait déjà été établie avec le NieR original, donc je ne pensais pas que les fans voudraient que cela change. Nous avons amélioré la qualité tout en conservant l'atmosphère autant que nous le pouvions. Par conséquent, tous les instruments et voix ont été réenregistrés et mixés avec plus de soin», souligne le compositeur Keiichi Okabe.

Accueilli comme un objet vidéoludique non-identifié lors de sa sortie il y a onze ans déjà, NieR s'offre une version à la hauteur de sa renommée. Le succès international de NieR:Automata aidant, il apparaissait comme évident de réhabiliter un titre d'une telle envergure. Quant à un NieR 3 ? «C'est à Square Enix d'en décider», conclut Yokô Tarô.

NieR Replicant ver.1.22474487139..., Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC.