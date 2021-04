PS5 : déjà 8 millions d'exemplaires vendus malgré la pénurie

Alors qu'il reste encore très compliqué de se procurer une PS5 depuis son lancement en novembre dernier, Sony fait état de 7,8 millions d'unités écoulées de sa console dans le monde.

Un chiffre qui dépasse même d'une courte tête les ventes de la PS4 lors de ses cinq premiers mois d'existence entre novembre 2013 et fin mars 2014. Cette précédente machine s'étant vendue à quelque 7,5 millions d'exemplaires, compare ainsi Sony dans son bilan annuel publié ce mercredi 28 avril. Un chiffre à relativiser dans le sens où la communauté de joueurs s'est encore élargie dans le monde en huit années.

Près de 340 millions de jeux vendus

Reste qu'avec 7,8 millions de PlayStation 5 vendues entre la mi-novembre et le 31 mars dernier, la division jeux vidéo du constructeur japonais réalise un chiffre d'affaires colossal de 20,2 milliards d'euros, pour un bénéfice de 2,6 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année fiscale de 2020. Des chiffres astronomiques qui semblent indiquer que la PS5 devrait suivre le même destin que la PS4, qui près de huit ans après sa sortie s'est écoulée à près de 116 millions d'exemplaires dans le monde.

Sur l'exercice fiscal entre mars 2021 et mars 2022, Sony envisage même de vendre plus de 14 millions de PS5 supplémentaires. Un chiffre important alors même qu'il reste très difficile pour les joueurs de se procurer un exemplaire de la PS5, notamment en France où certains revendent leur console jusqu'à 1.000 euros l'unité sur des sites comme Leboncoin ou eBay.

Parallèment, Sony a, comme tous les acteurs du secteur du gaming, profité très largement des confinements qui ont contribué à faire exploser le marché du jeu vidéo. Il s'est ainsi écoulé plus de 338,9 millions de jeux PS4 et PS5 sur l'exercice fiscal 2020-2021. Un record pour la marque qui souligne une fois encore que sa division jeux vidéo est celle qui a rapporté le plus d'argent par rapport aux divisions électronique, musique et cinéma.