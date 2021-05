Avec l'Atelier du Jeu Vidéo, Nintendo invite les familles à programmer

Et si l'on vous donnait toutes les clés et des moyens simples pour créer votre propre jeu vidéo ? Voici le concept qui anime L'Atelier du Jeu Vidéo dévoilé ce matin par Nintendo. Une nouveauté Switch que CNEWS a pu découvrir en avant-première.

Programmer un jeu vidéo de A à Z, oui, mais... à la manière de Nintendo. Voilà bien tout le sel de cette nouvelle expérience livrée par la célèbre marque japonaise dont le savoir-faire en matière vidéoludique n'est plus à démontrer. Voici donc ce qu'il faut retenir de ce «kit du petit programmeur» qui sera lancé le 11 juin prochain sur l'eShop de la Switch au prix de 29,99 euros.

Pour quel public ?

Fidèle à l'esprit familial qui anime sa politique, Nintendo a choisi de faire de L'Atelier du Jeu Vidéo un titre accessible à tous. Si le jeu est classé PEGI 7 en Europe, le conseillant donc à partir de 7 ans et plus, rien n'empêche de s'y essayer en famille avec un enfant plus jeune, affirme un représentant de Nintendo Europs. L'interface de L'Atelier du Jeu Vidéo est en effet pensée pour un enfant qui sait lire et peut avoir un esprit de déduction plus avancé. Mais là encore, les différents éléments sont conçus pour un public très large.

Quel est le principe ?

Concrètement, L'Atelier du Jeu Vidéo invite d'abord à apprendre à concevoir et à programmer entièrement un jeu, avant de passer à la pratique en donnant tous les outils nécessaires pour donner vie à ses idées. Les joueurs vont tout d'abord accéder à sept leçons de programmation. Pas de panique, ici pas besoin d'être un crack en maths ou un pro du dessin, les outils fournis sont très simples et surtout amusants.

«Les leçons sont structurées de manière à guider le joueur pas à pas à travers chaque étape. L'accent est mis sur l'aspect ludique de la création de jeux et sur le plaisir du processus en lui-même. Les joueurs sont libres d'apprendre à leur propre rythme, et le temps nécessaire pour terminer chaque leçon variera donc d'un joueur à l'autre. Ceci étant dit, nous pensons que la durée moyenne sera d'environ 40 minutes pour les premières leçons et d'environ 90 minutes pour les dernières leçons», indique un représentant de Nintendo Europe à CNEWS.

Dans les faits, il sera possible de choisir entre différents genres de jeux accessibles (plates-formes, combat, shoot them up, aventure, sport, course...). Le joueur/créateur va alors accéder à diverses interfaces. L'une va permettre par exemple de décider de la jouabilité du jeu en attribuant des fonctions à la manette. On précise ainsi que le bouton A servira à sauter, le pad multidirectionnel permettra d'aller dans diverses directions... Une autre interface permettra de décider de l'univers graphique du jeu et de créer des textures et même l'allure et le visage des personnages ou le design et les couleurs des véhicules et des objets. On peut également sélectionner des bruitages et des musiques dans une bibliothèque prévue à cet effet. Un éditeur de niveaux, en 2D ou en 3D, est également disponible.

La programmation est-elle simple ?

A en croire les premiers éléments visuels fournis par Nintendo, L'Atelier du Jeu Vidéo se veut le plus ludique possible. Les leçons dispensées montrent ainsi les diverses interactions nécessaires au développement de votre jeu. Nintendo a ici imaginé un concept qui se rapproche de la programmation sur Scratch. Une brique indiquant une fonction peut être rattachée à une autre, qui peuvent elles mêmes être attachées à une autre. Par exemple dans le cas d'un jeu de course : appuyer sur A permet de faire accélérer mon véhicule qui se bloque s'il fonce dans un mur.

Afin de rendre les choses encore plus visuelles, Nintendo introduit de petites créatures appelées Nodons. Celles-ci incarnent diverses fonctions et sont chacunes identifiables au premier coup d'œil afin de mieux s'y retrouver. Les fonctions incarnées par les Nodons rendent les choses plus faciles à assimiler. Il est à noter que les Nodons rendront également les choses amusantes en interagissant avec vous comme des ouvriers dans un chantier. Ils pourront notamment rapporter que vous commettez une erreur ou pourront vous encourager. Enfin, il sera même possible de connecter une souris via le port USB-A du dock de la Switch lorsqu'il est relié à un téléviseur.

Sera-t-il possible de partager ses créations ?

Oui, mais de manière encadrée. «Les joueurs peuvent partager leurs créations avec d'autres joueurs de L’atelier du jeu vidéo via une connexion sans fil locale ou via Internet. Lorsqu'ils décident de le partager en ligne, les joueurs doivent exporter leur création et partager l'ID du jeu ou l'ID du créateur avec les autres joueurs. Un abonnement au Nintendo Switch Online est requis», précise-t-on chez Nintendo Europe.

Les personnages Nintendo seront-ils présents ?

Non. S'il s'agit de permettre de faire un jeu à la manière de Nintendo, la firme de Kyôtô n'a (pour l'heure) pas décidé de fournir une copie 2D ou 3D de ses personnages emblématiques, comme Mario, Link, Kirby ou Donkey Kong...

«L'idée est de donner vie à ses propres idées et par conséquent aucun élément Nintendo reconnaissable, comme les personnages ou la musique, n'apparaît dans L’atelier du jeu vidéo», souligne encore Nintendo Europe. Cependant, rien ne semble empêcher de créer son propre Mario dans l'éditeur de textures et de personnages du jeu.

L'Atelier du Jeu Vidéo, Nintendo, le 11 juin sur Switch.