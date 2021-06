Neo Geo : ils ressuscitent les cartouches de la Rolls des consoles sortie en 1990

Qui a dit que les vieilles consoles méritaient seulement d'être exposées dans des musées ? Alors que le rétrogaming s'impose, la société française PixelHeart a choisi de faire chauffer la célèbre Neo Geo en rééditant officiellement des jeux identiques à la grande époque de la «Rolls des consoles».

Dès ce vendredi 4 juin, Andro Dunos (1992), suivi le 11 juin par Breakers Revenge (1996), Ganryu (1999) et Captain Tomaday (1999) s'offriront un retour remarqué parmi les fans de jeux d'arcade avec des cartouches AES flambant neuves, commercialisées dans des écrins collectors.

Sortie en 1990, la Neo Geo jouit encore -30 ans plus tard- d'une aura particulière chez les joueurs. Un rêve quasi inatteignable à son époque où la machine de la firme SNK était vendue plusieurs milliers de francs et les cartouches dépassaient régulièrement les 1.000 francs l'unité (env. 150 euros). Depuis, la cote de ses jeux n'a jamais vraiment cessée de grimper ces 15 dernières années, malgré un passage à vide au début des années 2000. Avec l'engouement autour du retrogaming, les prix d'aujourd'hui sont devenus astronomiques auprès des collectionneurs, avec des jeux s'écoulant régulièrement contre plusieurs centaines d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros pour la série culte : Metal Slug.

Une quête du graal qui a mis plusieurs années

C'est dans ce contexte que la société PixelHeart a choisi d'acquérir les droits de la société Visco, l'un des studios de développement ayant opéré sur la Neo Geo. «J’étais collectionneur et avec un ami nous avons décidé un jour de nous lancer à la recherche des ayants droits de jeux Neo Geo parmi les sociétés qui ont fermé», confie à CNEWS Philippe Nguyen, alias JoshProd, cofondateur de PixelHeart.

Et de poursuivre : «Nous avons pu entrer en contact avec Tetsuo Akiyama, président de Visco. Il avait notamment dans son catalogue Bang Bang Busters, un jeu jamais sorti, prévu pourtant en 1996 sur Neo Geo et qu'il a fini de programmer en l'an 2000. En accord avec lui, il a finalement été publié sur AES vers le milieu des années 2000. Depuis, nous étions restés en contact. Mais c'est en 2016, lorsque nous avons décidé de devenir un vrai éditeur tourné notamment vers le rétro, que nous avons choisi de revenir vers la Neo Geo».

All Neo Geo games [ JAP COVER ONLY ] will be available on June 4th ! Preorder are still open here : https://t.co/jOvwNup6Rv





US Cover are about to be printed, news soon ! #PixelHeart #NeoGeo pic.twitter.com/6NWY9zHCzx — PixelHeart (@PixelHeart_eu) May 31, 2021

PixelHeart a alors racheté une vingtaine de licences proposées par Visco. Afin de servir les fans, la marque s'est alors mise en quête des matériaux nécessaires à la fabrication des fameuse cartouches noires XXL proposées sur la machine japonaise de SNK.

Un autre défi de taille. «Il y a une technique qui consiste à faire des copies en sacrifiant d'anciennes cartouches originales, une solution utilisée généralement comme un moyen de pirater une cartouche. Ce n'est pas notre cas. De notre côté, nous avons enquêté pour remonter jusqu'aux usines capables de fabriquer un produit totalement neuf. Nous avons par exemple trouvé une usine en Chine qui copiait la cartouche fidèlement, la plaque PCB et le moule de la cartouche. Nous avons alors négocié avec eux afin d'élever les standards de qualité des matériaux», souligne Philippe Nguyen.

«Coller avec la qualité SNK de l'époque»

«Pour ce qui est des boîtes, on travaille avec différents partenaires, notamment ceux de Blazepro, qui avaient fabriqué la Neo Geo X. Dans leur process de fabrication, ils proposaient un boîte imitant en tous points les originales, mais là encore on a demandé à ce que ça colle avec la qualité SNK de l’époque. On a mis un an pour faire le moule de la boîte ! Editer une jaquette reste un exercice assez simple avec du beau papier. Du côté de la notice, celle-ci est habituellement de la taille des CD audio et nous les faisons sortir des mêmes imprimeries que celles qui font les jaquettes et livrets des CD édités par les majors de la musique», ajoute-t-il.

Une qualité et un temps passé pour acquérir les droits qui ont un prix. Chaque cartouche collector est proposée à 399,90 euros. Un tarif dans les standards de cette machine, mais ces éditions collectors numérotées ne seront proposées qu'à 300 exemplaires, avec un certificat d'authenticité, promet PixelHeart aux collectionneurs.

Au-delà de l'objet hommage à une époque où les salles d'arcade et la Neo Geo envoyaient de l'or dans les yeux des gamers, PixelHeart entend faire fructifier le rachat des droits de Visco en mettant en chantier des suites inédites à ce catalogue de 26 à 28 titres. C'est ainsi qu'en septembre prochain, le shoot them up Andro Dunos se verra offrir une suite officielle toujours en 2D pixellisée près de 30 ans après sa sortie.

Entièrement développé en France, ce shoot à l'ancienne profitera d'une refonte neorétro plus moderne et sera capable de tourner sur Switch, PS4, Xbox One, mais aussi sur Dreamcast et 3DS. L'idée d'en proposer une version Neo Geo AES «est également à l'étude, ce serait bien, mais cela risque de prendre du temps», ne cache pas Philippe Nguyen.