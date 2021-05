Les jeux vidéo les plus attendus de 2021 et de 2022

Après une année 2020 qui n'a pas pu montrer ce que les PS5 et Xbox Series X ont dans le ventre, 2021 devrait marquer une transition plus marquée avec les consoles de nouvelle génération. Les PC profitent également de nouvelles cartes graphiques surpuissantes, tandis que Nintendo pourrait lancer une Switch «Pro» d'ici à la rentrée.

Il est à noter que ce classement présente les jeux en fonction de leur date de sortie. Il sera amené à être mis à jour régulièrement. Les prévisions pour 2022 sont également de la partie.

RATCHET & CLANK : RIFT APART (11 juin)

Véritable bijou de la PS4, Ratchet & Clank (sorti en 2016) avait émerveillé les jeunes joueurs mais aussi mis une belle claque visuelle aux gamers les plus blasés. Le studio Insomniac Games devrait réitérer cet exploit sur PS5 avec un nouvel opus, sous-titré Rift Apart. Et la démo technique à laquelle on a eu droit se révèle magnifique.

Surtout, le jeu, qui met en scène nos deux héros et une nouvelle héroïne, fera la démonstration des accès disques ultra rapides de la console en permettant de changer de monde et d'univers en une fraction de seconde. Une prouesse technique qu'il serait impossible à réaliser sur l'ancienne génération de consoles.

Guilty Gear Strive (11 juin)

Véritable claque visuelle, le jeu de baston Guilty Gear Strive vise désormais une sortie fixée au 9 avril prochain, sur PS4, PS5 et PC. Un titre préparé au petits oignons par les caïds du studio Arc System Works, largement acclamés pour leur travail irréprochable mené sur Dragon Ball FighterZ et le récent Gran Blue Fantasy Versus. Initialement prévu pour la fin 2020, le titre a été repoussé en raison de la pandémie et des retours demandés par les joueurs après une première démo lâchée en mai dernier.

SCARLET NEXUS (25 juin)

Bandai Namco mise sur une nouvelle production en cell-shading (anime 3D) pour accompagner le lancement des consoles next-gen. Particulièrement mis en avant sur Xbox Series X et S mais aussi prévu sur PS5 et PC, Scarlet Nexus est un jeu d'action mettant en scène les héros de la BEA (Brigade d'élimination des Autres), des soldats chargés d'éradiquer des entités démoniaques venues tourmenter l'humanité. On découvre alors le destin de Yuito Sumeragi et Kasane Randall, qui devront en découdre dans un feu d'artifice visuel impressionnant. Le jeu est prévu pour l'été prochain.

zelda skyward sword HD (16 juillet)

Initialement sorti sur Wii en 2011, The Legend of Zelda : Skyward Sword s'offre un retour en beauté dans une version estampillée HD. Prévu sur Switch dans le cadre des festivités liées aux 35 ans des aventures de Link, ce remake permettra de faire patienter les fans qui attendent désespérément Breath of The Wild 2. Toutefois, le retour de ce Skyward Sword n'est pas anodin, puisque ce titre a eu une influence particulière sur certaines mécaniques de gameplay de Breath of The Wild (2017). Une épopée qui méritait donc sa place dans la ludothèque Switch.

KENA : BRIDGE OF SPIRITS (24 août)

Première grosse aventure de l'année attendue sur PS5 (mais aussi sur PS4 et PC), Kena : Bridge of Spirits invite à suivre les pérégrinations de la jeune Kena chargée de guider de petits esprits de la forêt. Pouvoirs magiques et souffle épique de l'aventure devraient marquer ce nouveau jeu dont les premières images s'avèrent très prometteuses.

no more heroes III (27 août)

Travis Touchdown reprendra du service en 2021 dans le 3e épisode canonique de ses aventures. Très attendu, No More Heroes III sera une exclusivité Switch. Notre héros-assassin déjanté sera envoyé sur une île flottant au dessus de la mer où l'ensemble de ses combat aura des conséquences jusque dans le reste de notre galaxie. Sur un récit absurde et décaptant, No More Heroes III devrait animer l'année.

life is strange : true colors (10 septembre)

Proposé par Square Enix et développé par Deck Nine Games, le nouvel opus de Life is Strange s'intitule True Colors (Les vraies couleurs). Un jeux vidéo en adéquation avec le pouvoir de son héroïne, Alex Chen, qui est capable de percevoir les sentiments des personnes qu'elle rencontre en observant l'aura colorée qui émane d'elles. Enquêtant sur la mort de son frère, la jeune femme explorera le village bucolique de Haven Springs. Prévu sur consoles et PC pour le 10 septembre prochain, ce nouvel opus sera accompagné d'un remastered de Life is Strange 1 et de son spin-off Before the Storm.

deathloop (14 septembre)

Arkane Studios est aux commandes de cette exclusivité temporaire sur PS5 et PC annoncée pour le 21 mai. Deathloop s'annonce comme un jeu de tir ambitieux où des tueurs sont envoyés à travers différentes époques pour commettre des assassinats. Problème, tous sont pris dans une boucle temporelle dont il semble difficile de se défaire. Le récent rachat de Bethesda par Microsoft devrait permettre aux possesseurs de Xbox Series X d'en profiter dans les mois ou années à venir.

far cry 6 (7 octobre)

Ubisoft pourrait frapper fort avec Far Cry 6. Un titre initialement prévu pour février mais qui a lui aussi vu sa fenêtre de sortie repoussée en raison de la crise sanitaire. Si Ubisoft n'a encore rien officialisé, Far Cry 6 devrait être lancé dans le courant de l'année. Reste que ce FPS explosif prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia nous invite à porter la rébellion dans le pays fictif de Yara, joyau des caraïbes, dirigé d'une main de fer par un dictateur -incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian)- et son fils.

Halo infinite (automne 2021)

Ce devait être LE jeu du lancement selon les rumeurs, mais il faudra encore patienter jusqu'à l'automne prochain pour tâter du prochain Halo, 2021 semble donc être la bonne année. Sous-titré Infinite, il s'agira d'une exclusivité mise en avant pour les joueurs Xbox Series X et S notamment, puisque les tribulations du Master Chief doivent montrer ce que la console a dans ses entrailles.

Sur son site officiel, Halo Infinite promet de rouler en 4K à 60 images par seconde sur Series X et surtout d'exploiter les accès disques ultra rapides pour offrir un univers étendu impressionnant. Il faudra toutefois se montrer patient.

S.T.A.L.K.E.R. 2 (COURANT 2021)

Sorti en 2007, le premier volet de S.T.A.L.K.E.R. : Shadows of Tchernobyl avait alors marqué les esprits par son univers postapocalyptique poussé et son côté jeu de survie. Annoncée pendant plusieurs années, sa suite directe devrait enfin pointer le bout de son nez dans le courant de l'année. Prévu sur PC et Xbox Series, ce FPS promet de nous renvoyer dans son futur dystopique où les radiations ont provoqué de lourdes mutations. Et les premières images laissent présager d'un jeu particulièrement beau graphiquement.

zelda : breath of the wild 2 (2021-2022 ?)

Chef d'œuvre acclamé lors de sa sortie en mars 2017 pour accompagner le lancement de la Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild aura bien droit à une suite, déjà annoncée par Nintendo lors de l'E3 2019. Depuis cet événement, on reste sans réelles nouvelles et le développement du jeu se poursuit à l'abri des regards. Et alors que la console de Nintendo cartonne, plusieurs médias dont Bloomberg ont avancé que la firme de Kyoto prépare une nouvelle Switch Pro qui pourrait être commercialisée dans le courant de l'année prochaine. Certains y voient alors une fenêtre de lancement pour ce BOTW 2 qui pourrait, comme son aîné, accompagner la sortie de cette machine. Toutefois, il reste fort probable que les regards se tournent vers 2022.

Horizon forbidden west (2e semestre)

Véritable claque graphique, Horizon Forbidden West est la suite d'Horizon Zero Dawn, l'un des meilleurs jeux de l'ère PS4. On retrouvera donc son héroïne Aloy qui visitera cette fois-ci la partie ouest du continent américain dans un monde post-apocalyptique techno-préhistorique où les robots singent les dinosaures. Si peu d'informations ont filtré, on compte sur Guerilla Games pour nous offrir un monde ouvert digne de la next-gen. Une fenêtre de lancement au 2e semestre 2021 est annoncée par Sony. On veut y croire.

LEGO Star Wars : la saga skywalker (courant 2021)

Toujours pensés pour amuser la famille, les jeux Lego Star Wars reviendront sur le devant de la scène en fin d'année. Titré : La Saga Skywalker, le titre de TT Games, proposera de revivre l'ensemble de l'ennéalogie (les 9 épisodes) et ses moments forts. Lego oblige, tout se déroulera dans une ambiance bon enfant, d'autant que la parodie devrait être omniprésente. Un titre familial prévu pour le printemps prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

God of war : ragnarök (fin 2021)

Toujours prévu pour cette année (officiellement), God of War : Ragnarök n'a pourtant rien dévoilé de son univers. Si l'on sait que le jeu devrait reprendre là où l'on a laissé Kratos et son fils Atreus à la fin du magnifique God of War (2018) sur PS4, on imagine que celui-ci devrait poursuivre sa quête de vengeance auprès des dieux de la mythologie scandinave. Un certain Thor devrait être de la partie, si l'on se réfère à la fin du précédent opus. Prévue en exclusivité sur PS5, cette suite pourrait bien marquer les esprits à Noël prochain.

Diablo IV (2021-2022)

Annoncé grâce à une cinématique aussi fascinante que sanglante lors de la Blizzcon 2019, Diablo IV entend reprendre son titre de «saigneur» du hack'n slash. On y retrouve tous les éléments qui ont forgé l'image de cette saga mythique. Si aucune date de sortie n'est annoncée, on croise les doigts pour une sortie d'ici à la fin de l'année prochaine sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

légendes pokémon : arceus (28 janvier 2022)

Dévoilé dans le cadre des festivités liées aux 25 ans de la franchise Pokémon cette année, le futur gros projet lié aux Pokémon sur Switch a dévoilé ses premières images. Intitulé Légendes Pokémon : Arceus, ce nouveau jeu renvoie les dresseurs de petits monstres dans un lointain passé. Le jeu devrait plus que jamais pousser l'expérience en monde ouvert, afin d'inciter les joueurs à s'aventurer toujours plus loin pour découvrir de nouvelles créatures. Il ne sera toutefois pas à l'heure pour ce Noël, puisque le studio Game Freak avance une fenêtre de lancement pour début 2022.

Final Fantasy XVI (2022)

C'est par le biais d'un trailer de quatre minutes que Square Enix a voulu annoncer Final Fantasy XVI. Une saga abonnée à Sony depuis l'épisode VII sorti en 1997 sur PlayStation. Pour ce 16e opus canonique, la saga semble verser dans la dark fantasy (très à la mode grâce à la série Game of Thrones et aux jeux Dark Souls, notamment).

Le trailer laisse entendre qu'une nouvelle guerre devrait déchirer les royaumes, tandis qu'un système de combat orienté action à la manière de FFXV devrait être de la partie. Aucune date de sortie n'a été annoncée durant cette séquence dont les images étaient tirées d'une version en cours de développement sur PC. Une fenêtre lancement en 2022 est évoquée par la presse spécialisée, mais il faudra sans doute se montrer patient.

FORZA MOTORSPORT 8 (2022)

Autre grosse licence du portefeuille Microsoft, Forza Motorsport devrait s'offrir un huitième opus canonique en 2022, sauf surprise de dernière minute pour le placer en 2021. Le premier teaser dévoilé donne à voir une livrée encore plus solide esthétiquement autour d'une série qui a déjà largement fait ses preuves.

forspoken (courant 2022)

Anciennement connu sour le nom de Project Athia, ce dernier a désormais un titre définitif : Forspoken. Un titre qui fera entrer pleinement Square Enix dans la Next Gen, puisqu'il s'agit-là d'un jeu d'action qui doit exploiter au mieux les capacités techniques des PS5 et des PC. Aux commandes de cet action-RPG, on retrouve le studio Luminous Productions, celui-là même qui avait œuvré sur Final Fantasy XV. D'une beauté visuelle époustouflante, ce titre encore obscure sur son contenu devrait paraître courant 2022.

PERFECT DARK (2022-2023)

Après avoir lancé ses premières aventures sur Nintendo 64, puis sur Xbox 360, l'agent Joanna Dark devrait reprendre du service dans un univers Cyberpunk toujours très immersif. Un premier trailer a été diffusé en décembre dernier pour officialiser l'arrivée d'un nouvel épisode exclusif aux machines Microsoft. Peu d'éléments ont filtré, mais on peut imaginer un titre prévu pour 2022, voire 2023.

GRAN TURISMO 7 (COURANT 2022)

Comptant toujours ses irréductibles fans depuis son premier opus lancé en 1997, la saga Gran Turismo devrait à nouveau rouler des mécaniques dans le courant de l'année. Repoussant encore les limites de la simulation automobile en termes de réalisme, cette exclusivité PlayStation entend rivaliser avec son rival Forza Motorsport sur Xbox Series X/S. Sony avance un très large «courant 2022» pour ce 7e volet canonique. Mais attention, la série étant devenue aussi la spécialiste des sorties maintes fois repoussées.