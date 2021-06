Paris Games Week : le salon du jeu vidéo est annulé pour 2021 et reviendra en 2022

La grand messe du jeu vidéo parisienne n'aura finalement pas lieu cette année. Le SELL vient d'annoncer le report de la Paris Games Week, et donne désormais rendez-vous aux gamers au second semestre de 2022.

Dans un bulletin partagé sur les réseaux sociaux, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs exprime son regret de devoir annuler une seconde fois cet événement, devenu en 11 années d'existence l'un des cinq salons les plus suivis en France.

«Le contexte incertain ne nous permet pas d'organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. C'est ce même esprit de responsabilité et d'exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d'annuler leur participation à une édition physique en 2021», explique le document rendu public sur Twitter.

C'est d'ailleurs parce que les organisateurs tiennent à un événement physique et non pas en ligne que l'édition 2021, qui devait initialement se tenir en novembre à Paris Expo Porte de Versailles est annulée. Contrairement à l'E3, le grand salon américain du jeu vidéo, la PGW n'est pas un événement professionnel, mais un salon ouvert sur plusieurs jours au grand public.

En 2019, Paris Games Week avait accueilli quelque 317.000 visiteurs sur cinq jours.