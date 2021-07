NBA 2K22 : Trois légendes et une jeune star en couverture

La simulation de basketball NBA 2K22 vient de dévoiler les noms des joueurs qui figureront sur la couverture de sa prochaine édition. Avec trois gloires de la balle orange pour la version légende – Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Kareem Abdul-Jabbar. Et le prodige slovène des Dallas Mavericks, Luka Doncic, sur la couverture de l’édition classique.

Meilleur marqueur de l’histoire de la NBA avec 38.387 points inscrits en carrière, sextuple champion avec les Bucks et les Lakers, nommé MVP de la ligue à six reprises, Kareem Abdul-Jabbar voit sa présence sur la couverture de NBA 2K22 comme une opportunité de rester en contact avec la jeune génération qui n’a pas connu les effets dévastateurs de son skyhook au moment où le pivot dominait la concurrence entre le début des années 1970 jusqu’à sa retraite en 1989.

«Je suis ravi que les fans est l’opportunité de me voir jouer de cette manière. Je me souviens quand j’évoluais en NBA, je jouais aux jeux vidéo dans les aéroports. Et aujourd’hui, je suis content de figurer dans un jeu qui est vendu à travers le monde. C’est un véritable honneur et je suis ravi d’avoir survécu assez longtemps pour voir ça. Donc merci», a lancé l’ancienne gloire des Lakers de Los Angeles.

Champion NBA en 2011 avec les Dallas Mavericks, MVP de la ligue en 2007, et retraité depuis 2019, Dirk Nowitzki s’est dit honoré de partager les honneurs de la couverture de cette nouvelle édition avec Kareem-Abdul-Jabbar et Kevin Durant. Devenu conseiller au sein de son ancien club, l’ailier allemand est également ravi de voir Luka Doncic, la nouvelle star des Mavericks, figurer sur la couverture de l’édition classique.

«Je suis flatté de faire partie des légendes en couverture. C'est vraiment un très grand honneur. Sans parler de Kevin Durant et Kareem, qui sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Luka est sur la jaquette de l’édition classique, donc ça fait deux Mavs en couverture du même jeu, c'est doublement spécial pour nous. Je suis super content et très fier d'être sur la jaquette, mais que Luka, que j'essaie d'aider et de guider, y soit aussi me touche énormément. Je suis heureux pour lui, c'est incroyable tout ce qu'il a réussi à faire en seulement deux ans dans la ligue», a-t-il expliqué.

© Visual Concepts / 2K Sports

Kevin Durant sur la couverture pour la troisième fois

Actuellement en pleine préparation avec le Team USA pour les Jeux Olympiques de Tokyo, et membre actif des Nets de Brooklyn, Kevin Durant se retrouve pour la troisième fois sur la couverture de NBA 2K. Un honneur dont il ne se lasse nullement.

«Ça me touche énormément. Surtout parce que c'est en rapport avec la culture du jeu vidéo. Je jouais beaucoup avec mes amis et ma famille, et comme tous les enfants, je rêvais d'être sur la jaquette. Et que ce soit la troisième fois… j'en suis très fier. J'ai hâte de pouvoir représenter ma famille, mes amis et mon équipe en dehors du terrain. C'est vraiment un honneur», a confié l’ailier, MVP de la NBA en 2014, et double champion de la ligue avec les Warriors de Golden State en 2017 et 2018.

L’annonce des joueurs qui figurent en couverture n’est que la première étape des nombreuses annonces que préparent NBA 2K22 avant le lancement prévu dans le courant du mois de septembre. Les fans sont désormais impatients de découvrir les premières images et les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle édition. Ce qui ne serait tarder. Encore un peu de patience.