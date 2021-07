La NBA change son logo pour son 75e anniversaire

Un joli cadeau d’anniversaire. Pour fêter ses 75 ans d’existence, la NBA a dévoilé son nouveau logo pour la saison 2021-2022.

Si la silhouette de Jerry West est toujours présente, comme le code couleur, les trois lettres de la Ligue américaine de basket disparaissent pour laisser place à un diamant, le symbole des 75 ans d’anniversaire.

The commemorative NBA 75th Anniversary Season logo will appear throughout the 2021-22 season on courts and official NBA merchandise, inside arenas and in original broadcast, digital and social media content. pic.twitter.com/Tq7w3R2s7i

— NBA (@NBA) July 7, 2021