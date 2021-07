Les PC pour gamers trop puissants interdits de vente dans certains États américains

Alors que les PC proposent aujourd'hui des cartes graphiques dont les performances explosent les standards, la puissance de calcul exigée en font des appareils de plus en plus énergivores. A tel point qu'aux Etats-Unis, certains Etats ont interdit leur commercialisation au grand public.

C'est le cas en Californie, à Washington, au Colorado, à Hawaï, en Oregon et dans le Vermont. Les clients américains l'ont découvert notamment sur le site d'Alienware, la branche gaming du constructeur DELL, dont le site internet précise que certains ordinateurs y sont interdits à la vente «en raison des réglementations sur la consommation d’énergie adoptées par ces États».

Une décision qui fait suite à l'entrée en vigueur de nouvelles recommandations au 1er juillet dernier en Californie, et que certains Etats ont également suivies. Etablies en 2016 par la California energy commission, celles-ci ont pour vocation à réduire la facture énergétique.

Veiller à l'impact environnemental

Si jusqu'à présent les ordinateurs utilisés par une partie de l'industrie étaient réglementés, depuis début juillet les restrictions concernent également «les ordinateurs de bureau et les systèmes de jeux mobiles», notamment. Et le ton devrait durcir en Californie dès le 9 décembre prochain : «les ordinateurs dotés d’une capacité de mise en réseau à haute vitesse, les ordinateurs portables multiécrans, les ordinateurs portables à comportement cyclique et les moniteurs avec des taux de rafraîchissement élevés seront également concernés», rapporte le site Trustmyscience.

Utilisés pour le gaming, mais aussi pour le minage de cryptomonnaies et souvent laissés en veille, les ordinateurs commerciaux les plus puissants sont aujourd'hui dans la ligne de mire des organismes chargés de veiller à leur impact sur l'environnement.