eFootball 2022 déçoit et fait déjà l'objet de moqueries sur Internet

«Catastrophique», «à oublier», «Que s'est-il passé chez Konami ?»... Les commentaires acides, moqueurs ou incrédules se multiplient à l'encontre d'eFootball 2022 (anciennement PES) depuis ce jeudi 30 septembre.

Sorti sans doute dans la précipitation, la simulation de football qui était pourtant très appréciée des gamers est désormais la risée des réseaux sociaux qui le taillent en pièces.

En une seule journée, il est devenu le jeu le plus mal noté de l'histoire de Steam - la plate-forme de téléchargement pour y jouer sur PC -, avec une note dépassant les 93 % de retour négatifs.

A l'heure où nous écrivons ces lignes ce vendredi 1er octobre sur les 10.647 évaluation laissées, 9.688 joueurs ont montré leur mécontentement, les évaluations étant classées comme «extrêmement négatives». Et il n'en fallait pas plus pour enflammer les supporters de la franchise PES devenue eFootball.

«Graphiquement il n'y a aucune amélioration, j'ai même tendance à dire que c'est pire qu'avant ! Les animations des visages, quel enfer ! On dirait des poupées mal articulées», déplore le joueur Kawabenga sur Steam qui déclare «Courage KONAMI, je pense que vous en aurez besoin pour les prochains jours...», à la fin de sa critique.

«Il faut delete (ndlr : supprimer) le jeu et recommencer», souligne un twittos, qui apporte des images devenues rapidement des mèmes partagés par plusieurs dizaines de milliers de joueurs sur la toile.

«Une catastrophe» rapporte Antistar, journaliste pour le célèbre site spécialisé jeuxvideo.com.

La mine désabusée de Messi n'augurait pas du meilleur pour eFootball, tout comme la démo "New Football Game" de juin dernier.





La vérité du terrain fait mal : la "réinvention" de Pro Evolution Soccer est une catastrophe en l'état actuel des choses.





Rest in PES, my old friend. pic.twitter.com/bVlCZLLFu7

— Antistar (@Antistar) September 30, 2021