Noël 2021 : 7 jeux à offrir sur Switch

Avec plus de 6 millions de consoles vendues en France depuis son lancement en 2017, la Switch sera encore l'une de stars de Noël. Voici les jeux sortis en 2021 que nous vous conseillons.

Super mario 3D World

Nintendo poursuit les portages sur Switch des meilleurs jeux vidéo de sa mascotte. L'indétrônable moustachu est venu accompagner le mois de février dernier avec Super Mario 3D World, un titre sorti sur Wii U en 2013, et qui s'est offert un retour en fanfare avec, en bonus, une aventure inédite : Bower's Fury. Pour les joueurs qui seraient passés à côté de ce jeu, rappelons que Super Mario 3D World mixait le meilleur de la 3D donc, et de niveaux pensés pour être explorés à la manière d'un monde en 2D. Un choix particulier qui place cet épisode à part dans la saga qui avait pris un virage très différent, depuis l'inoubliable Super Mario 64 (1996).

Si certains joueurs avaient regretté de ne pas avoir eu droit à Super Mario 3D World dans la compilation Super Mario 3D All Stars parue en fin d'année dernière, voici leur attente enfin récompensée. Comme tout bon jeu Mario, cet opus méritait sa place dans la ludothèque Switch. Un jeu riche et convivial qui se paie même le luxe de s'offrir une histoire inédite par le biais du très réussi Bowser's Fury.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Nintendo, sur Switch.

Eastward

Nul besoin d'effets spéciaux et d'une production en 3D luxueuse pour émouvoir et laisser un souvenir impérissable aux joueurs. C'est ce que prouve encore Eastward, petit chef d'œuvre en 2D pixellisée édité par Chucklefish et réalisé de main de maître par le tout jeune studio chinois Pixpil. Disponible sur Switch et PC, ce titre nous entraîne dans un monde post-apocalyptique. On y fait la connaissance du duo John et Sam. Le premier est un mineur laconique à la force impressionnante qui joue le père de substitution de Sam, une jeune fille aux cheveux gris douée de pouvoirs surprenants. Rejetés par leur ville, ils devront surtout affronter les dangers qui règnent dans un monde dévasté.

Si les premiers pas dans l'univers d'Eastward se révèlent assez classiques, la direction artistique suffit pourtant à accrocher l'œil du gamer averti qui se remémorera les pixels art détaillés et sublimes de Mother 3 sur Game Boy Advance. C'est peu dire qu'Eastward compte parmi les plus beaux jeux en 2D pixellisée du moment. Surtout, le studio Pixpil cache bien son jeu pour offrir un récit bien plus riche qu'on n'aurait pu l'imaginer, avec son lot de rebondissements qui viennent sans cesse renouveler l'expérience de gameplay. Sur plus de vingt-cinq heures d'aventure, Eastward propose une histoire à la fois poignante et merveilleuse, portée par un soin particulier ajouté par une direction artistique inspirée et un pixel art d'une qualité rare.

Eastward, Chucklefish, sur Switch et PC.

zelda : skyward sword hd

Si les possesseurs de Switch trépignent à l'idée de jouer à Breath of the Wild 2, Nintendo a choisi de faire patienter les fans de Link et de Zelda avec un remake de Skyward Sword HD. Un titre qui nous emmène aux origines des légendes d'Hyrule. Dans ce titre sorti sur Wii il y a dix ans déjà, le récit nous conte les origines de l'épée divine qui fera de Link le héros légendaire que l'on connaît. Surtout, cet épisode nous invite à partir dans un voyage aérien, au-delà des nuages pour découvrir des îles perdues, tandis que des donjons aux ennemis et énigmes retors se cachent dans les profondeurs.

Cette version HD sur Switch profite d'une mise à jour de son gameplay pour le rendre plus intuitif, tandis qu'il sera toujours possible d'utiliser les Joy-Con pour manier épée, arc et bouclier grâce aux détecteurs de mouvements si on le souhaite.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, Nintendo, sur Switch.

Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante

Pour célébrer les 25 ans de la franchise Pokémon, Nintendo publie deux versions d’un même jeu sorti en 2007 sur DS. Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante font ici revivre une aventure haute en couleur et pleine de secrets. Les joueurs vont pouvoir (re)partir à la conquête des terres de Sinnoh où se nichent 150 pokémons. L'ergonomie des jeux originaux a été entièrement repensée, tandis qu'une refonte graphique en 3D habille ces aventures qui devraient émerveiller, espérons-le, le quotidien des fans de la franchise.

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante, Nintendo, sur Switch.

Les Schtroumpfs Mission Malfeuille

Les petits êtres bleus de Peyo sortent des cases des BD pour s’offrir une aventure inédite sur consoles et PC. Dans Mission Malfeuille, les Schtroumpfs s’arment d’une nouvelle invention, le vaporisaschtroumpf, afin d’éradiquer une plante rampante inventée par Gargamel pour les faire prisonniers. Si de bonnes idées s'inspirent de la saga Luigi's Mansion, Microids développe ici l'univers des Schtroumpfs dans un jeu coloré, ponctué d'humour et de challenges abordables pour la majorité des jeunes joueurs. Un titre amusant qui se rapproche notamment du style graphique développé pour le film d'animation en 3D Les Schtroumpfs et le village perdu (2017).

Les Schtroumpfs Mission Malfeuille, Microids, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch.

Mario Party Superstars

Construite comme un jeu de société, la série des Mario Party s’offre un grand retour sur Switch. Baptisée Superstars, cette nouvelle édition proposera de revivre des minijeux tirés des épisodes Nintendo 64 et Gamecube, ainsi qu’une centaine de défis supplémentaires. Jusqu’à quatre joueurs pourront s’affronter localement autour de jeux de plateaux réunissant les héros de l’univers du personnage à la salopette. Souvent simples et bourrés d’humour, ces challenges divertiront à coup sûr les familles pour les longues soirées d’hiver.

Mario Party Superstars, Nintendo, sur Switch.

Marsupilami : le secret du sarcophage

L'univers bariolé du Marsupilami et la jungle de Palombie, créés par Franquin en 1952, prennent vie dans un jeu vidéo titré Le Secret du Sarcophage. Une aventure inédite qui réunit les marsupiaux Punch, Twister et Hope, qui doivent réparer leurs erreurs après avoir libéré un esprit maléfique contenu dans un sarcophage. Il va leur falloir parcourir la jungle pour sauver les animaux et découvrir de nombreux secrets.

Jeu de plates-formes classique de prime abord, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage s'affiche comme une bonne surprise avec un gameplay inspiré notamment de Sonic, de Rayman Legends et de Donkey Kong Country (d'excellentes références). Un titre qui devrait également plaire aux plus grands à la recherche d'un bon jeu dans le genre qui saura traverser les années.

Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, Microids, sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, PC et Mac.