Noël 2021 : ces livres à offrir à un fan de jeux vidéo

Parfois difficiles à contenter en leur offrant un jeu vidéo qui pourrait ne pas les intéresser, les gamers aiment approfondir l'univers des titres qui les passionnent ou comprendre l'histoire de leur média préféré. Voici les livres éditées en 2021 à glisser sous le sapin.

final fantasy VII remake : material ultimania

On ne présente plus Final Fantasy VII aux gamers, ni aux amateurs de J-RPG. Considéré comme l'un des jeux qui a popularisé le genre et surtout la saga Final Fantasy hors de l'archipel nippon, la première partie de ce titre avait eu droit à un remake de toute beauté en 2020. Cette année, Mana Books édite un bel ouvrage riche en illustrations pour s'émerveiller autour de cette vision modernisée de ce jeu mythique. Et si cet artbooks donne principalement à voir de sublimes artworks, les pages émaillées des commentaires des développeurs en font un indispensable pour les collectionneurs.

Final Fantasy VII Remake Material Ultimania, de Square Enix, éd Mana Books, 39,90 €.

Secrets d'histoires du jeux vidéo

Pour qui suit les jeux vidéo depuis les années 1990, le journaliste Jean-François Morisse, alias TSR, est devenu une légende grâce à une carrière bien remplie et qu'il poursuit depuis maintenant 30 ans dans ce milieu. Avec Secrets d'histoires du jeu vidéo, l'auteur se penche sur les coulisses de la création de 15 grands jeux vidéo qui ont marqué ces dernières décennies. De la création de Tetris par le chercheur russe Alexey Pajitnov aux graines plantées dans le premier Call of Duty avant d'en faire un succès mondial, en passant par la naissance étonnante de Crash Bandicoot, le génie créatif des pères de Doom ou encore l'influence du cinéma sur Metal Gear Solid, pas moins de 15 jeux cultes dévoilent leurs secrets avec des infos souvent jamais parues autour de leur naissance. Un bon moyen de briller en société.

Secrets d'histoires du jeu vidéo, de Jean-François Morisse, éd. Omaké Books, 19,90 €.

Les chroniques de Gunhed TV

Pour les passionnés de retrogaming et les joueurs qui veulent plonger dans l'histoire méconnue des jeux vidéo et de certaines consoles disparues, David Hecq fait aujourd'hui figure de référence sur YouTube grâce à sa chaîne Gunhed TV (clin d'œil au shoot'em up mythique de la PC Engine). Ce passionné endosse ici sa panoplie d'archéologue des terres vidéoludiques pour nous faire découvrir «Les Chroniques de Gunhed TV - Les consoles de jeux vidéo maudites et autres systèmes damnés». Deux tomes sont déjà parus ces derniers mois. David Hecq nous plonge avec un amour et un humour débordants dans l'univers de ces machines disparues et qui témoignent, tels des fossiles, de la «préhistoire» du jeu vidéo. Colecovision, Vectrex, Super Grafx, Jaguar, Konix... De nombreuses consoles livrent ici leurs secrets. Elle soulignent également que malgré leurs échecs, l'industrie du jeu vidéo leur doit aussi beaucoup. Passionnant.

Les Chroniques de Gunhed TV, de David Hecq, Les éditions du Pixel Mort, 17,83 €.

Génération Resident Evil

Alors que Resident Evill Village a marqué l'année 2021 de son empreinte pour les fans de jeux d'horreur, le journaliste et game designer Bruno Rocca nous offre une plongée inédite et riche en anecdotes dans cette série créée par Capcom et apparue dès 1996 sur PlayStation. Sur 224 pages, le livre Génération Resident Evil nous dévoile les secrets des créateurs de la saga qui introduisit et magnifia le genre survival-horror sur consoles. Bruno Rocca tire les entrailles de la bête pour nous livrer un ouvrage très complet et même déterrer certains titres méconnus de la série, à l'instar de sa version Game Boy Color. Un must pour les fans.

Génération Resident Evil, de Bruno Rocca, éd. Omaké Books, 19,90 €.

Zelda : Le Jardin et le Monde

Prévu pour le 3 décembre prochain, le livre Zelda : Le Jardin et le Monde s'affiche comme un essai poétique et philosophique alliant expérience narrative et visuelle autour de la célèbre saga de Nintendo qui célèbre ses 35 ans cette année. A travers la légende de Zelda, le lecteur devient lui-même aventurier au cœur de cette épopée en terre d'Hyrule, mais aussi au point de départ des jeux en monde ouvert dont la saga a contribué à écrire la grammaire. Le spécialiste Victor Moisan et le dessinateur Alex Chauvel y rivalisent d'ingéniosité pour déployer l'univers si riche de Link, qui parcoure inlassablement les terres d'Hyrule à la recherche de ses secrets. Un livre qui offre un véritable voyage à nul autre pareil.

Zelda : Le Jardin et le Monde, de Victor Moisan et Alex Chauvel, Façonnage éditions, 20 € (disponible à partir du 3 décembre).