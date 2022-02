Horizon Forbidden West : Une odyssée inoubliable sur PS5 et PS4

Après avoir marqué les esprits des gamers en 2017, Aloy s'offre une nouvelle aventure sur PS5 et PS4 avec Horizon Forbidden West. Notre partenaire Jeux Vidéo Magazine nous livre son test avant sa sortie prévue ce vendredi 18 février.

Après plusieurs semaines passées au côté d’Aloy dans cet «Ouest prohibé», il est temps de poser son baluchon et de contempler le chemin parcouru lors de ce voyage mémorable. C’est un voyage comme seuls les grands récits de science-fiction peuvent et savent en proposer.

En foulant le monde dévasté d’Aloy, on songe aux romans de Pierre Bordage ou de Jack Vance. Cet Horizon Forbidden West, qui fait directement suite à l’épisode Zero Dawn, flirte toujours avec la thématique écologique. Six mois après la fin du précédent opus, le monde se meurt toujours, rongé par la nielle, une espèce de pollution létale pour toutes les formes de vie.

Mais plus que le scénario, qui prend de l’ampleur après une dizaine d’heures de jeu (pour une aventure qui en propose trois fois plus), cette nouvelle production des Néerlandais de Guerrilla Games plonge les joueurs dans un univers riche et graphiquement somptueux. Vous pourrez lire sur Internet tout le bien que la presse spécialisée pense de cette véritable claque graphique, aussi bien sur PlayStation 5 que sur PlayStation 4.

Un univers SF fascinant

Au-delà de la seule performance technique, le studio livre un univers SF fascinant. Les nombreuses scènes d’action, toujours aussi spectaculaires, sont ponctuées par de longs dialogues qu’il ne faut pas zapper sous peine de ne pas profiter de cette fantastique immersion dans ce monde post-apocalyptique imaginé avec un luxe incroyable de détails.

Au-delà des seuls paysages sauvages, le jeu met en scène une humanité réinventée après un cataclysme. Guerrilla a su créer une fiction à grande échelle où l’on se déplace où bon nous semble, monde ouvert oblige. Chaque corniche, chaque précipice, est une invitation à l’exploration. Le monde d’Aloy, personnage sublime et terriblement humain, est cohérent et sa découverte captivante.

Plus que les combats, parfois ardus même en mode normal, que l’optimisation très complète de son personnage (compétences, équipement, look…), les pérégrinations d’Aloy se suffisent à elles-mêmes. On déambule, on observe, on arpente, on scrute, on sillonne, on contemple tout en s’immergeant (au propre comme au figuré) dans un univers vivant et pour tout dire parfaitement crédible. Un véritable dépaysement comme seuls les grands jeux savent en proposer.

On aurait presque envie, au sortir de ce périple, de paraphraser Joachim du Bellay. «Heureux et heureuse qui comme Aloy a fait un beau voyage». Car ce Forbidden West fait assurément partie de ces odyssées dont on se souvient longtemps.

Horizon Forbidden West, Sony, sortie le 18 février sur PS4 et PS5.