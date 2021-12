Les 30 jeux vidéo les plus attendus de 2022

2022 sera-t-elle l'année qui fera oublier la génération PS4/Xbox One ? Au regard des projets annoncés, on peut le croire. Voici le calendrier des sorties jeux vidéo les plus attendues pour les prochains mois sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

Il est à noter que ce classement présente les jeux en fonction de leur date de sortie. Il sera amené à être mis à jour régulièrement.

rainbow six : Extraction (20 janvier 2022)

Véritable carton grâce à son mode multijoueur en ligne, Rainbow Six : Siege (sorti en 2015) va passer la main à son successeur sous-titré Extraction. Dans ce nouvel opus du jeu de tir tactique, il faudra diriger des forces spéciales face à un parasite doté d'une force surhumaine. Son gameplay asymétrique permettra à des équipes d'allier leurs talents afin de cerner et éradiquer la menace. Un vrai jeu coopératif qui ouvrira le bal des blockbusters de ce début d'année chez Ubisoft. Il sera édité sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Stadia.

légendes pokémon : arceus (28 janvier 2022)

Dévoilé dans le cadre des festivités liées aux 25 ans de la franchise Pokémon cette année, le futur gros projet lié aux Pokémon sur Switch se veut ambitieux. Intitulé Légendes Pokémon : Arceus, ce nouveau jeu renvoie les dresseurs de petits monstres dans un lointain passé. Il devrait plus que jamais pousser l'expérience en monde ouvert, afin d'inciter les joueurs à s'aventurer toujours plus loin pour découvrir de nouvelles créatures. Rendez-vous est donc pris sur Switch pour ouvrir l'année.

dying light 2 stay human (4 février 2022)

Mêlant les mécaniques de l'action-RPG et du jeu de tir à la première personne, Dying Light 2 : Stay Human confronte le joueur à un monde zombifié. Promettant un monde ouvert solide et un gameplay basé sur l'exploration, les ingrédients sont ici réunis pour plaire au moins autant que le premier opus sorti en 2015. Un survival horror à surveiller sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et même sur Switch (via le Cloud).

the king of fighters XV (17 février 2022)

Véritable légende des salles d'arcade dans les années 1990, la saga The King of Fighters s'offrira un 15e opus canonique le 17 février 2022. SNK promet 39 personnages jouables au lancement de son jeu de baston en 3D qui s'annonce particulièrement punchy. S'il sera toujours possible de former ses équipes de combattants pour un à deux joueurs localement, sa version en ligne devrait permettre à huit joueurs de s'engager dans un affrontement à tour de rôle. Le jeu est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series et PC.

Horizon forbidden west (18 février 2022)

Véritable claque graphique, Horizon Forbidden West est la suite d'Horizon Zero Dawn, l'un des meilleurs jeux de l'ère PS4. On retrouvera donc son héroïne Aloy qui visitera cette fois-ci la partie ouest du continent américain dans un monde post-apocalyptique techno-préhistorique où les robots singent les dinosaures. Si peu d'informations ont filtré, on compte sur Guerilla Games pour nous offrir un monde ouvert digne de la next-gen. Une date de lancement est toujours fixée au 18 février 2022 par Sony.

elden ring (25 février 2022)

Proposé par le studio japonais FromSoftware, créateur des Dark Souls, Sekiro et Bloodborne, et George R.R. Martin, père de la saga Game of Thrones, Elden Ring est sans doute le jeu qui attise le plus la curiosité des gamers purs et durs. Une œuvre qui s'annonce très ambitieuse puisqu'il s'agira ici d'un monde ouvert où la dark fantasy, qui inspire ses créateurs, va mettre en lumière un univers particulièrement sombre où il faudra vaincre des monstres légendaires. Et si la persévérance restera le maître-mot de ce jeu, on relève encore une fois la qualité de la direction artistique de ce jeu d'aventures prévu pour début 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.

GRAN TURISMO 7 (4 mars 2022)

Comptant toujours ses irréductibles fans depuis son premier opus lancé en 1997, la saga Gran Turismo devrait à nouveau rouler des mécaniques dans le courant de l'année pour fêter ses 25 ans. Repoussant encore les limites de la simulation automobile en termes de réalisme, cette exclusivité PlayStation 5 entend rivaliser avec son rival Forza Motorsport 8 prévu sur Xbox Series X/S et PC. Sony avance la date du 4 mars 2022 pour ce 7e volet canonique sur PS5. Mais attention, la série est aussi devenue aussi la spécialiste des sorties maintes fois repoussées.

Triangle Strategy (4 mars 2022)

Un nouveau RPG tactique devrait se faire remarquer sur Switch en mars prochain. Triangle Strategy reprend le moteur HD-2D développé par Square Enix pour l'excellent Octopath Traveler. Si certains y voient l'héritier du flamboyant Final Fantasy Tactics (1997), on est en droit d'espérer un grand jeu parsemé d'intrigues et de conspirations.

forspoken (printemps 2022)

Forspoken s'annonce comme un titre qui fera entrer pleinement Square Enix dans la Next Gen, puisqu'il s'agit là d'un jeu d'action qui doit exploiter au mieux les capacités techniques des PS5 et des PC. Aux commandes de cet action-RPG, on retrouve le studio Luminous Productions, avec des développeurs qui avaient œuvré sur Final Fantasy XV. D'une beauté visuelle époustouflante, ce titre mettra en avant une héroïne qui a hérité de pouvoir surhumain en traversant une dimension parallèle. Forspoken devrait paraître durant le printemps 2022.

LEGO Star Wars : la saga skywalker (printemps 2022)

Toujours pensés pour amuser la famille, les jeux Lego Star Wars reviendront sur le devant de la scène l'an prochain. Titré : La Saga Skywalker, le titre de TT Games proposera de revivre l'ensemble de l'ennéalogie (les 9 épisodes) et ses moments forts. Lego oblige, tout se déroulera dans une ambiance bon enfant, d'autant que la parodie devrait être omniprésente. Un titre familial prévu pour le printemps 2022 sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Switch et PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2 (28 avril 2022)

Sorti en 2007, le premier volet de S.T.A.L.K.E.R. : Shadows of Tchernobyl avait alors marqué les esprits par son univers postapocalyptique poussé et son côté jeu de survie. Annoncée pendant plusieurs années, sa suite directe devrait enfin pointer le bout de son nez en avril. Prévu d'abord sur PC et Xbox Series, ce FPS promet de nous renvoyer dans son futur dystopique où les radiations ont provoqué de lourdes mutations. Et les premières images laissent présager d'un jeu particulièrement beau graphiquement, mais il faudra avoir le cœur bien accroché pour survivre dans ce monde hostile.

Kirby et le monde oublié (2e trimestre 2022)

Kirby, la mignonne boule rose de Nintendo, devrait s'offrir une nouvelle aventure remarquée. Annoncé pour le 2e trimestre de 2022, Kirby et le Monde Oublié sera une exclusivité Switch. Surtout, ce titre coloré sera le tout premier en monde ouvert pour ce héros glouton habitué jusqu'à présent à des jeux vidéo de plates-formes traditionnels. Un opus qui devrait particulièrement émerveiller les plus jeunes.

saints row (23 août 2022)

Alors que GTA V continue de fournir du contenu pour ses fans depuis 2013, sa saga rivale Saints Row s'offre un reboot nouvelle génération pour tirer parti des nouvelles consoles et cartes graphiques. Prévu pour le 23 août prochain, Saints Row invitera donc à retourner dans le monde sans foi ni loi de Santo Ileso en laissant libre cours à ses pulsions pyromanes pour s'amuser à prendre le pouvoir parmi la pègre surarmée. Le titre sortira donc sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One.

starfield (11 novembre 2022)

Promis depuis de nombreuses années par Bethesda, Starfield s'annonce comme un jeu de rôle ambitieux pour nous projeter dans le futur, la tête dans les étoiles. Ses créateurs, déjà derrière les jeux comme Elder Scrolls et Fallout, entendent nous gratifier d'un jeu d'exploration spatial exigeant. A noter qu'il sera possible de le faire en vue à la première personne ou à la troisième personne, comme c'était le cas pour leurs précédentes productions. Il faudra toutefois patienter jusqu'au 11 novembre de l'année prochaine pour le découvrir uniquement sur Xbox Series et PC.

zelda : breath of the wild 2 (courant 2022)

Chef d'œuvre acclamé lors de sa sortie en mars 2017 pour accompagner le lancement de la Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild aura bien droit à une suite, déjà annoncée par Nintendo lors de l'E3 2019. Avec l'édition 2021 du salon du jeu vidéo, Nintendo promet que la suite de ce trésor devrait apparaître en 2022, toujours sur Switch. Le nouveau trailer révèle des terres d'Hyrule dévastées, tandis que de nombreux lieux se sont élevés dans les airs. Il faudra donc non seulement explorer ce gigantesque monde ouvert sur le sol, mais aussi dans les airs puisque les cieux apporteront une dimension verticale aux explorateurs qui ont soif de liberté.

gotham knights (courant 2022)

Batman est mort et Gotham City laissée en proie à toutes les vilénies. Heureusement pour cette ville en perdition, la relève est là avec Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing. Quatre justiciers qui devraient prendre la relève dans ce futur jeu d'action en monde ouvert qui invitera à se frotter à la plupart des supervilains de la saga du Chevalier noir. Un jeu à suivre de près qui permettra notamment de jouer en solo ou avec un acolyte pour faire régner l'ordre.

Splatoon 3 (courant 2022)

Autre succès attendu sur Switch l'an prochain, Splatoon présentera son 3e opus canonique. Retour dans la Contrée Clabousse pour des joutes multijoueurs (4 contre 4) qui devraient ravir les jeunes joueurs. Il s'agira encore une foit de repeindre les zones et de peinturlurer ses opposants avec la couleur de son choix. Un mode solo permettra également d'en apprendre plus l'univers de Splatoon, dans ce nouvel épisode prévu uniquement sur Switch.

mario + The lapins crétins : sparks of hope (courant 2022)

Avec Mario + The Lapins Crétins, Ubisoft avait cartonné sur Switch en proposant un jeu de stratégie totalement fun et accessible dès 2017. En 2022, l'éditeur renoue son accord avec sa franchise loufoque et les personnages de Nintendo pour un nouvel épisode estampillé Sparks of Hope (Les étincelles de l'espoir). Un jeu familial qui devrait compter parmi les hits de la Switch en 2022.

Final Fantasy XVI (courant 2022)

C'est par le biais d'un trailer de quatre minutes que Square Enix a annoncé Final Fantasy XVI. Une saga abonnée à Sony depuis l'épisode VII sorti en 1997 sur PlayStation. Pour ce 16e opus canonique, la saga semble verser dans la dark fantasy (très à la mode grâce à la série Game of Thrones et aux jeux Dark Souls, notamment).

Le trailer laisse entendre qu'une nouvelle guerre devrait déchirer les royaumes, tandis qu'un système de combat orienté action à la manière de FFXV devrait être de la partie. Aucune date de sortie n'a été annoncée durant cette séquence, dont les images étaient tirées d'une version en cours de développement sur PC. Une fenêtre de lancement en 2022 est évoquée par la presse spécialisée pour fêter aussi les 35 ans de la saga, mais il faudra sans doute se montrer patient.

God of war : ragnarök (2022)

Prévu pour 2022, God of War : Ragnarök reste encore avare en information. Au regard du premier trailer, on sait toutefois que le jeu devrait reprendre là où l'on a laissé Kratos et son fils Atreus à la fin du magnifique God of War (2018) sur PS4. Notre duo devrait poursuivre sa quête de vengeance auprès des dieux de la mythologie scandinave. Thor sera d'ailleurs de la partie, si l'on se réfère à la fin du précédent opus. Prévue en exclusivité sur PS5, cette suite pourrait bien marquer les esprits l'an prochain.

a plague tale : requiem (2022)

Après avoir créé la surprise en 2019 avec un jeu d'aventure superbement réalisé par les Français d'Asobo Studio, A Plague Tale s'offre une suite intitulée Requiem. Le premier trailer dévoilé laisse imaginer le retour du petit Hugo et de sa grande sœur Amicia dans un univers moyenâgeux où la peste et la violence restent le triste quotidien qu'ils partagent. Une suite attendue sur PS5, Xbox Series X et PC, dans le courant de l'année prochaine.

FORZA MOTORSPORT 8 (2022)

Autre grosse licence du portefeuille Microsoft, Forza Motorsport devrait s'offrir un huitième opus canonique en 2022. Le premier teaser dévoilé donne à voir une livrée encore plus solide esthétiquement, autour d'une série qui a déjà largement fait ses preuves. Un titre orienté simulation, contrairement au récent Forza Horizon 5 plus arcade.

Le seigneur des anneaux : Gollum (courant 2022)

Alors que la prochaine série Le Seigneur des Anneaux est annoncée sur Prime Video par Amazon pour le 2 septembre 2022, les amateurs de l'univers de Tolkien pourront également le retrouver sur consoles et PC l'an prochain. Sans date de sortie précise, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, mettra en avant la célèbre créature qui détenait l'anneau sacré avant que Bilbo ne le lui dérobe. Un jeu qui sera davantage orienté infiltration et réflexion, tout en explorant les terrifiantes terres du Mordor.

hogwarts legacy - L'héritage de Poudlard (2022)

L'univers d'Harry Potter reste toujours très présent dans l'imaginaire des enfants, des ados et des adultes qui ont pu lire ou voire ses pérégrinations à l'école des sorciers. Et cette franchise transgénérationnelle nourrit encore de nombreux fantasmes, dont celui d'y pénétrer pleinement pour y tester sa baguette magique. Cela tombe bien car c'est tout le principe de L'Héritage de Poudlard. Un jeu d'aventure en monde ouvert qui invite à incarner son propre sorcier au sein de la célèbre académie de magie. Impressionnant graphiquement, ce blockbuster devrait se montrer davantage en 2022 sur PS5, Xbox Series et PC.

Bayonetta 3 (courant 2022)

2022 marquera le retour de la flamboyante sorcière Bayonetta pour un 3e opus sur Switch. Un jeu d'action signé Platinum Games qui devrait très largement faire parler de lui l'an prochain. Encore peu d'informations ont filtré, mais si l'on se réfère aux précédents volets, notre sorcière surarmée devrait à nouveau venir faire le ménage parmi les démons. Baroque et barré, Bayonetta 3 s'annonce déjà comme un futur hit.

Star ocean : The divine force (courant 2022)

RPG de référence pour celles et ceux qui ont connu l'ère Super Nintendo, Star Ocean s'offrira une nouvelle aventure dans le courant de l'année prochaine pour fêter les 25 ans de la série. Sous-titré The Divine Force, il agrémente son univers mêlant SF et Fantasy. Nous avons bon espoir d'y voir un hit en puissance, d'autant que le studio Tri-Ace reste aux commandes de son bébé et les premiers éléments donnent à voir un jeu ambitieux sur le plan graphique. A suivre en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Diablo IV (courant 2022)

Annoncé grâce à une cinématique aussi fascinante que sanglante lors de la Blizzcon 2019, Diablo IV entend reprendre son titre de «saigneur» du hack'n slash. On y retrouve tous les éléments qui ont forgé l'image de cette saga mythique. Si aucune date de sortie n'est annoncée, on croise les doigts pour une disponibilité d'ici à la fin de l'année prochaine sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

sonic (courant 2022)

Sega n'a pas oublié son petit hérisson bleu qui a fêté ses 30 ans en 2021. Alors que le film Sonic 2 est attendu pour l'an prochain, Sega en profitera pour offrir une toute nouvelle aventure à son héros rapide comme l'éclair. Encore peu d'informations ont été montrées, hormis un court teaser qui laisse espérer un jeu ambitieux. Certaines indiscrétions avancent l'idée d'un jeu en monde ouvert. Une première pour Sonic.

Little devil inside (courant 2022)

Annoncé sur PS5, Xbox Series et Switch, Little Devil Inside n'est pas un blockbuster. Mais le studio Neostream travaille d'arrache-pied sur ce projet depuis 2016 pour livrer un jeu qui pourrait être l'une des pépites inattendues de 2022. Son univers singulier laisse imaginer une aventure vraiment originale, basée sur l'exploration et la survie.

PERFECT DARK (2022-2023)

Après avoir lancé ses premières aventures sur Nintendo 64, puis sur Xbox 360, l'agent Joanna Dark devrait reprendre du service dans un univers Cyberpunk toujours très immersif. Un premier trailer a été diffusé fin 2019 pour officialiser l'arrivée d'un nouvel épisode exclusif aux machines Microsoft. Peu d'éléments ont filtré, mais on peut imaginer un titre prévu pour la fin 2022, voire 2023.