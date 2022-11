Paris Games Week : tout savoir sur le retour du salon du jeu vidéo

Plus de 37 millions de Français s'adonnent aux jeux vidéo. Et cette année 2022 marque le grand retour d'un salon affecté par la pandémie. Paris Games Week ouvrira ses portes à compter de ce mercredi 2 novembre et jusqu'à dimanche à Paris Expo porte de Versailles. Au total, 117 exposants sont attendus pour cette édition intitulée «Restart».

Un nouveau départ pour un salon qui avait laissé d'excellents souvenirs dans le cœur des gamers. Trois ans après sa dernière édition, Paris Games Week fait son retour et promet de mettre la main sur les jeux de Noël. Au total, 117 exposants viendront témoigner du dynamisme de ce secteur, dont Xbox, Playstation, Nintendo, Ubisoft ou encore Bandai Namco.

Le réseau social TikTok sera même de la partie. Plusieurs nouveautés seront présentées à Paris Expo porte de Versailles, du 2 au 6 novembre au sein du pavillon 1.

«Il y avait une forte attente sur ce salon que nous avons mesurée sur les réseaux sociaux avec une vague d’enthousiasme et d’amour lorsque nous avons annoncé ce retour il y a quelques mois. Paris Games Week s’adresse à toutes et à tous, quel que soit le rapport qu’on a au jeu vidéo. C’est une force», témoigne pour CNEWS Nicolas Vignolles, délégué général du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) qui organise l'événement.

53 % de joueurs réguliers

Car les Français ont intégré très largement ce média à leur quotidien. Sept sur dix déclarent y jouer au moins occasionnellement, dont 53 % régulièrement (au moins deux fois par semaine), selon un rapport du SELL publié à l'occasion du salon. «On reste sur une passion française et la tendance du jeu en famille, qui a pris de l'ampleur durant la pandémie et ses confinements, se confirme», souligne Nicolas Vignolles. Près de deux tiers (64 %) des parents déclarent même jouer occasionnellement aux jeux vidéo avec leurs enfants.

[THREAD]



Tu te prépares pour la #PGWRestart ? Voici quelques TIPS à garder en tête pour cette édition pic.twitter.com/SJwk3p6vVn — Paris Games Week (@ParisGamesWeek) October 28, 2022

Durant cinq jours, le salon Paris Games Week mettra en avant cet aspect transgénérationnel. A commencer par le stand PGW Junior où tout un espace dédié aux 3-12 ans permettra de s'essayer aux jeux de Noël pour leurs âges. Mais des morceaux de choix seront à retrouver sur les stands des éditeurs, où le pavillon 1 mettra en avant des avant-premières, tels que One Piece Odyssey, Park Beyond et le très attendu Street Fighter VI. Un titre qui devrait attirer les fans de baston vidéoludique et d'e-sport.

Cette discipline sera d'ailleurs mise en avant avec plusieurs scènes où se disputeront des compétitions autour de Tekken 7 et Rainbow Six Siege. Ubisoft permettra également de danser en dévoilant Just Dance 2023 sur un stand dédié. L'éditeur français accueillera aussi les visiteurs pour en savoir plus sur Skull and Bones, le très attendu jeu de bataille navale dont la sortie est annoncée en mars 2023.

Des métiers mis en avant

Enfin, le secteur du jeu vidéo recrute et plusieurs écoles seront présentes pour orienter les jeunes intéressés par les métiers de ce milieu. Huit écoles y auront leur stand, tandis que le salon Paris Games Week organisera plusieurs temps d'échanges et de conférences. «Nous expliquerons comment, dans ces formations, on crée plus de diversité et de féminisation», ajoute Nicolas Vignolles.

L'association Women in Games sera présente, le jeudi 3 novembre à 18h30 sur une soirée autour des femmes du jeu vidéo, avec des rencontres et des conseils. Une conférence qui sera ouverte par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.

Paris Games Week Restart, du 2 au 6 novembre, Pavillon 1 Paris Expo de la Porte de Versailles.