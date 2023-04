Jeux vidéo : une sélection d'accessoires pour profiter de 2023

Les gamers sont à la fête en 2023, avec de nombreux accessoires permettant d'améliorer l'expérience, en matière de confort ou de performance.

Un Casque DE BELLE FACTURE

JBL est un grand nom du son. Pour le printemps 2023, le spécialiste propose le Quantum 910X, un modèle haut de gamme à réduction de bruit active, disponible en plusieurs versions (PC, Xbox et PS5/Switch). A chaque appareil son coloris, et nous apprécions tout particulièrement ce modèle noir et vert, dédié aux consoles de Microsoft. Doté du système JBL QuantumSOUND, le casque restitue chaque ambiance de jeu avec précision et puissance. En outre, il est très bien fini et confortable. Vous ne le quitterez plus.

Casque Quantum 910X, JBL, 299,99 € pour les versions console et 249 € pour la version PC.

uN DISQUE DUR POUR GAGNER DE L'Espace

La Playstation 5 est désormais facilement dénichable en magasin, mais son disque dur de 1 To (850 Mo exploitables) reste largement sous dimensionné pour les joueurs assidus. Bonne nouvelle : il est toujours extrêmement facile d'ajouter un disque NVMe ultra-rapide à la machine, qui vient en complément. Dans ce domaine, le spécialiste Western Digital maîtrise le sujet et son WD Black SN850 fait merveille dans la console de Sony. Bon à savoir au moment de l'achat : il existe en deux versions, 1 To et 2 To, aux performances très comparables.

Disque NVMe WD Black SN850, Western Digital, à partir de 199,99 € pour le modèle 1 To

Une manette de niveau élite

Embouteillage sur le secteur des manettes premium. Alors que Sony vient de sortir sa DualSense Edge, destinée à la PS5, la concurrence veut faire entendre sa voix. Scuf Gaming, un précurseur dans ce domaine, propose une expérience entièrement personnalisable avec la Reflex Pro. Couleurs de boutons, textures, gâchettes spécial FPS... Vous pouvez construire votre propre modèle de A à Z. Attention, certaines options sont onéreuses et la facture peut s'avérer salée, si on ne fait pas attention. Mais, au final, vous aurez entre les mains une manette totalement unique pour un peu moins de 250 €. Pour les joueurs Xbox, sachez que Scuf propose également un modèle dédié, baptisé Instinct. Bonne nouvelle, il est (un petit peu) moins cher.

Manette Reflex Pro, Scuf Gaming, pour PS5 et PC à partir de 249,99 €

un Casque pour s'offrir la réalité virtuelle

Malgré des ventes décevantes pour l'instant, le PSVR2 fait déjà partie des belles réussites de 2023. Sur le plan technique, ce casque de réalité virtuelle est d'une efficacité surprenante, avec un rendu visuel bluffant, notamment sur des titres comme Gran Turismo 7 ou Horizon Call of the mountain. Certes, son prix est encore trop élevé pour qu'il réussisse à séduire tous les joueurs, mais on peut rendre hommage à Sony, qui propose un accessoire de qualité et ouvre la porte à des expériences inédites pour le grand public.

Casque PSVR2, Playstation, 599 €

Une carte graphique musclée

Depuis trois ans, les gamers exigeants font face à des difficultés majeures, notamment d'approvisionnement, pour s'équiper d'une nouvelle carte graphique. Si la situation commence à s'améliorer, les prix restent malheureusement élevés pour les modèles haut de gamme. La RTX 4070 Ti se trouve ainsi rarement à moins de 899 €, mais elle se révèle idéale pour profiter du DLSS 3, la technologie d'upscale intelligent créée par Nvidia. Si vous pouvez encore patienter un peu, elle devrait être secondée par l'arrivée de sa petite soeur, la RTX 4070. Prometteuse sur le papier, évidemment compatible DLSS 3, elle devrait bientôt être disponible aux environs de 749 €.

Carte graphique RTX 4070 Ti, Nvidia, 899 €

un deck pour tout contrôler

Les gamers aiment de plus en plus partager leurs sessions en ligne. Pour tout contrôler d'un seul doigt, le Stream Deck + d'Elgato est un must. Une multitude de plug-ins existe, permettant d'attibruer une fonction à chaque bouton de l'appareil. Vous pourrez, entre autres, surveiller la consommation de votre processeur, votre débit internet, lancer ou arrêter un enregistrement, et bien d'autres choses encore. Idéal quand on n'a pas de temps à perdre et des dizaines d'ennemis à éliminer.

Stream Deck +, Elgato, 229,99 €

Bonus : Un art book pour prolonger la magie

Le jeu Hogwarts Legacy fait partie des plus belles réussites de ce début d'année. Avec un très grand respect pour l'univers créé par J.K. Rowling, il a su proposer une aventure trépidante et pleine de surprises.

A cette occasion, les éditions Mana Books proposent un très bel Art book qui révèle les secrets de création du jeu. Dessins préparatoires, entretiens exclusifs, anecdotes... le studio Avalanche Software a ouvert ses portes en grands pour offrir une plongée passionnante dans la création du titre. Un fantastique voyage pour les fans de Poudlard.

Art book Hogwarts Legacy, éd. Mana Book, 39,90 €