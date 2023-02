Playstation 5 : que vaut vraiment la nouvelle manette premium DualSense Edge ?

La nouvelle manette premium de la Playstation 5, baptisée DualSense Edge, est disponible depuis quelques semaines et nous avons eu l'occasion de la tester.

Révolution annoncée ou joujou superflu ? Teasée depuis plusieurs mois par Playstation, la manette DualSense Edge a fait son arrivée sur le marché français à la fin du mois de janvier. A priori, tous les superlatifs s'appliquent à cette nouveauté, puisque c'est à la fois la plus modulable, la plus programmable et surtout… la plus chère, avec ses 240 euros.

lA PERSONNALISATION AVANT TOUT

Elle reste pourtant relativement discrète, au premier abord. De loin, un œil non avisé ne fera pas forcément la différence avec la manette d'origine de la Playstation 5. Les gammes de couleurs sont quasiment les mêmes, avec une place plus grande accordée au noir, notamment pour les boutons ou le pavé tactile. Le choix d'un plastique brillant au lieu du mat pour certaines parties noires ne nous a quant à lui pas vraiment convaincu.

Une fois connectée à la console, la manette est immédiatement reconnue comme un produit officiel (ce qu'elle est) et des options de personnalisation sont proposées. Parmi les plus visibles, on peut par exemple citer la réattribution des touches ou l'ajustement de la sensibilité des joysticks. On peut aussi ajouter de nouvelles gâchettes à l'arrière, qui tiennent en place grâce à des aimants et se révèlent très pratiques dans les jeux de course ou de combat.

A chaque modification, même mineure, il est possible de créer et d'enregistrer un nouveau profil, directement sur la manette, qui sera utilisable en fonction du jeu souhaité. Très pratique quand on joue à l'extérieur.

Un modèle destiné aux joueurs pro

Mais avant de vider votre PEL pour acquérir la DualSense Edge, posez-vous les bonnes questions. La première : avez-vous vraiment besoin d'une manette de ce niveau pour affronter votre petite partie dominicale de Fifa 23 ? Le tarif - prohibitif, on le rappelle - est en effet dû au positionnement très spécifique de cet accessoire, qui vise clairement les joueurs professionnels. Exigeants, ces derniers ont également la fâcheuse habitude d'user leur matériel à vitesse grand V en jouant dix heures par jour. C'est donc pour eux que Sony a notamment décidé de créer des modules de joystick remplaçables. Une très belle idée, mais le coût des pièces (24,99 € pièce) risque, là aussi, de refroidir le joueur lambda.

Son poids plus élevé (50 grammes environ) se ressent également assez vite et joue un peu en sa défaveur, tout comme son autonomie plus faible. Après quelques runs de plusieurs heures, elle semble largement moins endurante que la DualSense de base. Dommage, car si le modèle premium respire la qualité de fabrication, son prix pourrait laisser penser que c'est un produit parfait, ce qui n'est pas le cas.

Manette DualSense Edge, Sony Playstation, 239.99 €