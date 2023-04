Immortals of Aveum : date de sortie, concept, durée de vie… Tout savoir sur ce nouveau FPS magique

Un jeu de tir dans un monde d’heroic fantasy. Voici le concept d’Immortals of Aveum, créé par d’anciens développeurs de Dead Space et Call of Duty. Un titre attendu cette année, et qui devrait proposer un gameplay innovant. CNEWS a pu en découvrir davantage en avant-première.

Une date de sortie calée pour l’été

Electronic Arts a dévoilé davantage d’informations sur ce projet AAA créé par Ascendant Studios, dont il s'agit du premier jeu. Un studio qui rassemble toutefois nombre de grands noms du secteur. Et il ne faudra pas patienter très longtemps pour en profiter, puisque la date de sortie d'Immortals of Aveum est d’ores et déjà calée pour le 20 juillet 2023. Un «magic shooter», comme l’appellent ses développeurs, qui a nécessité cinq années de travail.

Un jeu uniquement nouvelle génération

Immortals of Aveum ne sera pas exclusif à une plate-forme, toutefois il sera disponible uniquement sur PC, Xbox Series X/S et PS5. Pour l’heure aucune annonce n’a été faite pour l’ancienne génération de consoles PS4 et Xbox One, et il semble peu probable de le voir arriver sur ces machines. Car ce jeu de tir tourne sous Unreal Engine 5, un moteur graphique de dernière génération.

Une aventure solo

© Electronic Arts

Le studio promet une aventure scénarisée puisqu’il s’agit d’une campagne solo qui devrait s’étaler sur environ 25 heures. Aucun mode multijoueur n’est donc prévu dans un premier temps. Le jeu promet toutefois un gameplay frénétique, qui n’est pas sans rappeler sous certains aspects Halo ou Quake, et qui pourrait se prêter à des joutes multijoueur. Toutefois, ce n’est pas à l’ordre du jour pour le studio, qui se concentre sur le peaufinage de son aventure solo.

Un gameplay frénétique

Lorsqu’ils entendent le mot magie, les fans de FPS habitués aux armes à feu pourraient craindre un gameplay plus posé et moins percutant. Il n’en est rien. Nous avons pu assister à 20 minutes d’action laissant imaginer ce qui nous attend au menu. Il en ressort un aspect frénétique, mais aussi intelligent. Dans les faits, Jak pourra alterner avec trois types de magies. La bleue, centrée sur les tirs longue distance, la rouge pour les escarmouches à courte portée, tandis que la verte instaure des tirs répétitifs mais moins puissants afin de harceler l’ennemi. Il convient alors d’alterner entre ces trois magies pour se débarrasser des hordes d’assaillants.

Surtout, l’ensemble de ces magies pourront être customisées pour plus d’efficacité et opter pour un gameplay sur mesure. Parallèlement, le joueur pourra se protéger à l’aide d’un bouclier magique, tandis qu’un fouet peut être invoqué pour se déplacer ou attirer les ennemis à soi. Enfin, un système de «furies» est également invocable afin de causer un maximum de dégâts. Les développeurs indiquent également l’ajout de divers puzzles qui viendront cette fois-ci solliciter vos méninges.

Une guerre de 1.000 ans

© Electronic Arts

Le scénario nous plonge dans les terres d’Aveum, ravagée par une guerre ancestrale étalée sur un millénaire. En ces royaumes, la magie prédomine, à la fois comme source de pouvoir mais aussi d’énergie afin d’alimenter toutes les technologies qui accompagnent le quotidien. On y incarne le jeune mage Jak, dont l’apprentissage à la dure l’amène à maîtriser différents types de forces. Dans sa quête, il sera accompagné de Zendara et Delvyn, tandis que le General Kirkan leur sert de guide, face aux armées du terrible Sandrakk.

Une petite équipe pour un blockbuster

© Electronic Arts

Cinq années de développement ont été nécessaires pour créer Immortals of Aveum. Un jeu qui se veut ambitieux et d’autant plus impressionnant lorsque l’on sait que plusieurs dizaines de personnes ont travaillé dessus, quand d’autres triple A du jeu vidéo en nécessitent plusieurs centaines. Cependant, l’équipe d'Ascendant Studios ne rassemble pas des débutants. Sous la houlette de Bret Robbins, qui a officié chez Visceral Games pour Dead Space ou encore chez Sledgehammer Games pour la saga Call of Duty pendant neuf ans, Immortals of Aveum est une histoire de vétérans. On retrouve également des anciens de Sega et Telltales Games.

Immortals of Aveum, Electronics Arts, le 20 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.