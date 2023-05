«Zelda : Tears of the Kingdom» : les inventions les plus folles que les gamers ont créées

Le jeu Zelda : Tears of the Kingdom fait le buzz sur les réseaux sociaux où les gamers partagent leurs créations. Robots géants, chariots de feu... Le pouvoir de Link permettant d'assembler toutes sortes d'objets amuse déjà les internautes.

Dès les premières minutes où Link s'éveille, dans Tears of the Kingdom, notre héros obtient un pouvoir bien utile intitulé Emprise. Cette capacité permet d'assembler et de construire de nombreux objets. Et cette liberté d'inventer est devenue un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, où les gamers laissent libre cours à leur imagination.

Quand certains s'amusent à construire des maisons, des chariots ou encore des ponts plus classiques, d'autres imaginent déjà des robots géants, des avions à l'aérodynamique douteuse, voire des chariots de feu.

L'une des créations les plus impressionnantes reste ce robot géant entièrement fonctionnel digne des dessins animés japonais.

IS THIS GAME EVEN ZELDA AT THIS POINT ?? pic.twitter.com/xUZbgPc8MM — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 14, 2023

Certaines machines fonctionnent même sans trop que l'on sache comment en défiant les lois de la physique, comme cette invention visant à détourner une île flottante.

Im over here trying to put my creation at an angle to fly up to that island and I became a lil island #TearsOfTheKingdom #Zelda #NintendoSwitch pic.twitter.com/cb5YUHD88X — Pizano (@PizanoPP) May 13, 2023

D'autres imaginent des armes de guerre impressionnantes, comme ce char capable d'envoyer des boulets explosifs.

Enfin, des créateurs à l'esprit mal tourné détournent le jeu pour amuser la galerie. Un tweet déjà vu plus de 500.000 fois.