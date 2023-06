FIFA 24 : Ronaldo, Benzema, Kanté… Le championnat d’Arabie Saoudite sera-t-il jouable ?

Fifa 24, qui devrait s'appeler EA Sports FC 24, devrait être disponible en septembre prochain. Alors que de nombreuses stars internationales joueront l'an prochain dans le championnat saoudien, les gamers se demandent si ce dernier sera jouable ?

Le successeur de Fifa 23 est en approche. EA Sports FC 24 sera officiellement présenté en juillet, pour une sortie prévue en septembre prochain. Les débats sur les principales fonctionnalités du jeu font rage, alors que ce changement de nom est une grande première depuis le FIFA originel, datant de 1993.

Parmi les interrogations, figure évidemment celle concernant les équipes et championnats officiellement disponibles et jouables à la sortie du jeu. Et notamment celui qui suscite un intérêt grandissant depuis quelques semaines : le championnat saoudien.

