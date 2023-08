Google Play Games : comment jouer aux jeux Android sur PC

Retrouver ses jeux mobiles Android sur son PC, c'est la promesse de Google Play Games. Un service mis en place par le géant américain et qui se déploie actuellement en France sous la forme d'une version bêta. Voici la marche à suivre.

Asphalt 9 Legends, Arknights, 1945 Arcade Shootings... Plus de 100 jeux mobiles sont disponibles gratuitement sur PC grâce à Google Play Games. L'idée est simple, transposer les jeux disponibles sur votre smartphone Android dans une version 100% jouable sur un ordinateur sous Windows. Initialement lancé en 2022 aux Etats-Unis, c'est seulement depuis cette année que ce service est accessible en France.

Si certains jeux Android étaient déjà disponibles sous Windows 11, comme c'est aussi le cas avec Amazon Prime Gaming, grâce à une compatiblité proposée par Microsoft, l'offre lancée par Google est toutefois différente. Car l'idée est de permettre aux possesseurs de smartphones sous Android d'accéder à une compatibilité complète avec un PC. En clair, vous pouvez commencer une partie sur votre mobile le matin dans les transports et la poursuivre le soir en rentrant chez vous sur votre ordinateur, avec un système de sauvegardes intercompatibles.

Des jeux jouables avec un clavier, une souris ou une manette

Afin de lancer Google Play Games, il convient tout d'abord de s'inscrire au programme de la version bêta. Disponible ICI sur le site officiel, celle-ci invite d'abord à vous enregistrer. Une fois installée sur votre PC, l'application vous demandera de lier vos identifiants Google, le tout permettra de retrouver les jeux compatibles avec cette offre.

Ainsi, par exemple, si vous possédez le jeu de course automobile Asphalt 9 Legends sur votre smartphone, vous pourrez le retrouver avec vos sauvegardes et vos achats intégrés dans la version PC. Il est à noter que l'ensemble des commandes passent ici d'un écran tactile vers le clavier, la souris et même les manettes compatibles avec un PC. Le tout sans problème.

Il convient toutefois de respecter une configuration minimale, à savoir : un PC sous Windows 10, un disque dur SSD avec 10 Go de stockage libres au minimum et 8 Go de mémoire vive.