Assassin's Creed Mirage : au-delà de l'aventure, une découverte culturelle de Bagdad

Devenue l'une des plus longues saga de l'histoire du jeu vidéo, Assassin's Creed est de retour depuis ce jeudi sur consoles et PC. Baptisé «Mirage», ce nouvel opus est pourtant bien concret, et nous emmène à découvrir la superbe ville de Bagdad au XIe sicèle.

Après une aventure qui nous emmenait au pays des Vikings en 2020 avec l’épisode Valhalla, la saga Assassin’s Creed parvient, grâce au talent d’Ubisoft Bordeaux, à proposer un volet qui renoue avec l’essence même de la saga. Le nouvel Assassin's Creed Mirage, donc, est disponible depuis ce jeudi 5 octobre sur consoles et PC. Avec ce nouvel épisode, Assassin’s Creed revient sur ses fondamentaux avec un épisode à la fois plutôt classique et très efficace.

Là où Valhalla exigeait une centaine de jeu pour voir le terme de l’aventure, ce nouvel Assassin’s Creed n’en demande qu’une vingtaine (le prix du jeu est d’ailleurs à l’avenant, avec 50 € contre 80 € environ). Et pourtant, il y a de quoi faire dans cette Bagdad du XIe siècle, où l’on retrouve les origines de cette mystérieuse organisation des assassins.

© Ubisoft

On suit ici le périple de Basim, apprenti assassin, qui petit-à-petit va gravir les échelons de son organisation. Les missions d’assassinats, d’infiltrations et de filatures s’enchaînent, alors que l'on mène l’enquête pour retrouver les têtes pensantes d’un réseau criminel.

Une immersion culturelle

Dans ce monde ouvert d’une taille raisonnable (l’aire de jeu se limite à cette représentation de Bagdad et de ses alentours) on alterne séquences d’action intenses et exploration avec une véritable fascination. Mirage met en scène, avec un très grand respect, un monde musulman souvent méconnu. Une véritable découverte culturelle, abordée avec beaucoup de sensibilité et de finesse par le studio.

© Ubisoft

Si les précédents épisodes se perdaient un peu dans l’Histoire (Valhalla) ou la mythologie (Odyssey), Mirage illustre une volonté de revenir aux sources du récit d'Assassin’s Creed. En proposant une histoire plus dense, très écrite, le studio livre aussi un récit plus clair et pour tout dire assez passionnant, pour ceux qui affectionnent l’univers imaginé il y a plus de 15 ans par l’éditeur français. En termes de gameplay aussi, le jeu entend reprendre le meilleur de la série, sa quintessence.

Alors oui, certains regretteront que les innovations ne soient pas plus nombreuses, mais Assassin’s Creed Mirage n’entend pas être autre chose qu’un vrai bon volet de la franchise, dans la plus pure tradition du genre. Rien d’autre. Un retour aux sources pour un retour en grâce auprès de tous ceux et toutes celles qui souhaitaient, au-delà d’un jeu inspiré par l’histoire, se replonger dans la mythologie Assassin’s Creed.

Assassin's Creed Mirage, Ubisoft, sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 et PS4.