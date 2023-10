Playstation 5 : comment reconnaître le nouveau modèle ?

Une nouvelle Playstation 5 sera disponible en fin d'année. Nous avons enfilé nos lunettes pour comparer les deux modèles et joué au jeu des sept différences.

On ne l'appelle pas encore PS5 «Fat» mais l'actuelle Playstation 5 va prendre un coup de vieux. La console star de Sony sera bel et bien remplacée par un nouveau modèle d'ici à la fin de l'année, comme l'a annoncé la marque cette semaine.

Un nouveau design mais des performances identiques

Concrètement, il n'y aura pas de différence de performances entre les deux générations et il s'agit donc essentiellement d'un nouveau design, même si on peut imaginer que Sony a optimisé les flux d'air et le refroidissement de sa machine.

2023 Sony Interactive Entertainment Inc.

Selon les chiffres fournis par le constructeur, cette nouvelle PS5 «Slim» voit son volume réduit de plus de 30%. Le poids est quant à lui réduit de 18% et 24% par rapport aux modèles précédents, ceux équipés d'un lecteur Blu-ray ou non. Une donnée clé, car le poids élevé de la Playstation 5 (de 3,6 à 4,5 kg) a toujours été au centre des critiques. Dommage en revanche que la longueur (ou la hauteur si vous placez la console verticalement) n'évolue pas, car la nouvelle PS5 a toujours été très (trop ?) imposante.

Sur le plan cosmétique, nous avons superposé les clichés des deux modèles et le nouveau modèle paraît plus élancé que sur l'ancienne (la silhouette rouge sur notre photo), avec une «vague» plus marquée sur la façade droite pour la version Blu-ray.

On distingue également que les deux façades blanches sont désormais coupés en deux. La partie basse reste de couleur blanc mat, comme sur le modèle 2020, mais la partie supérieure devient quant à elle brillante.

Sur le nouveau modèle Blu-ray, on distingue également l'apparition d'un bouton d'éjection du disque bien visible. Ce n'était pas le cas sur la version 2020, où le tout petit bouton noir sur fond noir était presque introuvable.

Autre information étonnante, la nouvelle PS5 Digital Edition va devenir évolutive, avec la possibilité d'ajouter un lecteur de disque vendu à part, au prix de 119,99 €. Une option qui appelle une question : sera-t-il possible de remplacer le lecteur de la version Blu-ray ? Mystère pour le moment.

Autre information, mais celle-ci risque de faire grincer des dents : le nouveau modèle PS5 sera seulement vendu avec un tout nouveau type de support… horizontal. Le nouveau support vertical, compatible avec tous les modèles PS5 (2020 et 2023), sera aussi disponible, mais il sera vendu séparément au prix de 29,99 €. Un choix étrange car il semble vraiment plus simple que le support 2020, qui n'assurait pas une stabilité optimale dans toutes les situations.

Les nouveaux modèles seront disponibles dès novembre aux États-Unis. Ils arriveront peu à peu en France, à mesure que les stocks du modèle précédent s'épuiseront. Les prix de vente seront les suivants : 549,99 € pour la PS5 avec lecteur Blu-ray et 449,99 € pour la Digital Edition.