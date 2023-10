Jeux vidéo : les Français n'ont jamais autant joué, les femmes presque autant que les hommes

Le nombre de joueurs français a atteint un record historique avec 39,1 millions de pratiquants âgés de 10 ans et plus, contre 37 millions précédemment, relève ce jeudi une étude du syndicat professionnel du secteur.

Le jeu vidéo n’a jamais été aussi ancré dans la vie des Français, comme l’indiquent les conclusions de l’étude annuelle du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) menée par Médiamétrie. Intitulée «Les Français et le Jeu Vidéo», et publiée ce jeudi alors que s’ouvrira le 1er novembre prochain la Paris Games Week, elle démontre que la pratique s’affirme comme l’une de leurs principales activités culturelles, et même leur loisir numérique numéro 1.

La tendance touche petits et grands et atteint le record historique de 39,1 millions de joueurs français pratiquants âgés de 10 ans et plus, contre 37 millions en 2022. Ce sont désormais 7 Français sur 10 (72 %) qui s’adonnent, au moins occasionnellement, aux jeux vidéo. 54% d’entre eux sont considérés comme des joueurs réguliers, à savoir qu’ils jouent au moins une fois par semaine.

Les séniors ne sont pas en reste

La parité hommes-femmes est désormais quasi-atteinte avec 52 % d’amateurs contre 48 % d’amatrices, et l’écart est sensiblement le même au sein des joueurs réguliers, avec 53 % d’hommes et 47 % de femmes. Chez les jeunes, l’engouement est immense. 93 % des enfants (10-14 ans) sont joueurs, et près de 9 jeunes adultes sur 10 (89 % des Français de 15 à 24 ans) jouent.

Mais le jeu vidéo n’est pas réservé aux jeunes, loin de là… L’âge moyen des joueurs français est d’ailleurs de 40 ans, soit en augmentation d’un an par rapport à 2022, avec près de 7 adultes sur 10 (69 %) qui jouent. Les séniors ne sont pas en reste : 49 % d’entre eux déclarent jouer, et ils représentent 19 % du total des joueurs.