«Nous avons dû écrire 10 fois plus de textes que pour les précédents opus» : les créateurs de Call of Duty Modern Warfare 3 reviennent sur ce jeu hors normes

Après un opus contemporain en 2022, Call of Duty remet le couvert avec un Modern Warfare 3 épique, spectaculaire en phase avec une époque trouble et troublée. Un jeu qui sera disponible le 10 novembre.

Le maître du genre est de retour. Pour ses 20 ans, Call of Duty Modern Warfare 3 entend rester le meilleur après une année plutôt pauvre en FPS (jeux de tir à la première personne). On se souviendra du déjanté High on life, d’Atomic Heart, du fail Redfall et de l’excellent Dead Island 2 mais malgré tout, le genre n’a été en 2023 que peu représenté.

Curieux de savoir ce que ce nouvel opus a dans le ventre, nous avons eu l’occasion de croiser Dave Swenson (Creative Director, Sledgehammer Games) et Shelby Carlton (Narrative Designer, Sledgehammer Games) en tout petit comité pour en apprendre plus. Alors, oui Modern Warfare 3 est déjà sorti. C’était en 2011 sur PlayStation 3 et Xbox One. Mais pour autant, si la campagne solo (un des éléments du jeu aux côté des modes multijoueur et zombies) en reprend les personnages, cette nouvelle version est bien plus qu’un simple remake. «C’est une vision totalement nouvelle du scénario et de tous les personnages explique Dave Swenson, ce qui nous a permis d’avoir une plus grande liberté narrative».

En somme, ce Modern Warfare 3-là n’est pas une simple redite de l’épisode d’il y a 12 ans. Mieux que cela, les niveaux eux-mêmes n’ont plus rien à voir. «Nous avons voulu des niveaux plus ouverts, complète Dace Swenson. Où les joueurs ont beaucoup plus de liberté sur leur progression».

Des missions en monde ouvert

Et, pour avoir déjà pu tester le jeu le jeu, on vous le dit : cela fonctionne vraiment bien tout en donnant à ce Call of Duty des faux airs de… Far Cry. Car oui, dans le zones ouvertes où se déroulent les missions, on peut vraiment agir à sa guise. Quand il y a plusieurs objectifs, les accomplir dans l’ordre de son choix, de la façon dont on le souhaite.

Les dialogues aussi s’adaptent à vos actions… qui peuvent donc varier du tout au tout. «Nous avons dû écrire 10 fois plus de textes que pour les précédents opus, confie Shelby Carlton, pour tenter de coller avec tous les actions qui pourront accomplir les joueurs, et pour accentuer leur immersion». Le récit reste toutefois linéaire même s’il est possible, à la marge, de choisir certaines réponses lors de dialogues. La fin sera la même pour tout le monde, les niveaux aussi, mais la façon de les traverser sera spécifique à chaque joueur. A chacun sa façon de faire en fonction de son gameplay.

De là à penser que c’est une nouvelle direction que prend la franchise, il n’y a qu’un pas… que nous ne franchirons pas. La narration reste au cœur de cette campagne qui fait directement suite au précédent opus paru l’an passé. Une fois n’est pas coutume, deux épisode de la même «série» se succèdent. Il est de coutume que les épisodes Black Ops, Modern Warfare et autres alternent.

L’éditeur américain Activision et ses différents studios à l’œuvre sur la franchise a changé sa façon de faire pour donner une suite directe au précédent Modern Warfare 2.

La Task Force 141, troupe d’élite, parviendra-t-elle à faire payer sa trahison au Lieutenant Général Sheperd ? Et à déjouer les sombres desseins de Makarov ? Si l’action – spectaculaire – reste bien entendu au cœur de l’expérience campagne Call of Duty, cet opus parvient une fois encore à mettre en scène des personnages très humains en proie aux regrets.

L’aspect cinématographique reste l’apanage du titre grâce à de longues cinématiques (parfaitement doublées en français). C’est le charme de ces campagnes qui, malgré un Call of Duty Black Ops III (2018) avait tenté de jouer la carte du «full multijoueur» zappant ainsi la dimension solo, nous emmènent à travers le monde (ici en Europe, avec Londres, et au Moyen Orient principalement) pour y suivre le périple, toujours musclé et fracassant de la Task Force 141. Oui, la campagne est un petit plus qui accompagne les autres modes de jeu. Mais, depuis 20 ans, le plaisir est bien là, et ce nouvel opus placé sous le signe d’une plus grande liberté d’action, ne devrait pas déroger à la règle.

Call of Duty Modern Warfare III, Activision, disponible le 10 novembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.