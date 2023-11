GTA VI : Rockstar Games dévoilera la première bande-annonce du jeu début décembre

Plus de dix années après la sortie de GTA V, Rockstar Games va dévoiler officiellement Gran Theft Auto VI. Le studio annonce vouloir fêter ses 25 ans en décembre et dévoilera le premier trailer du jeu tant attendu.

C'est l'annonce qui va secouer Internet et le monde du gaming aujourd'hui. Rockstar Games, la société derrière la saga Gran Theft Auto, officialisera (enfin) la future sortie de GTA VI avec la diffusion d'un premier trailer officiel début décembre, a confié Sam Houser, président du studio, dans une lettre transmise à la presse ce mercredi 8 novembre.

Rockstar Games rappelle que cette bande-annonce marquera aussi les 25 ans de la création du célèbre studio. Certaines sources, dont le site jeuxvidéo.com, prédisent que ce trailer de décembre pourrait être montré le 7 du même mois, lors de la cérémonie des Games Awards - équivalent des Oscars du jeu vidéo -.

«Grâce au soutien incroyable de nos joueurs du monde entier, nous avons eu l’opportunité de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible, et nous vous sommes très reconnaissants d’avoir partagé ce voyage avec nous. En 1998, Rockstar Games a été fondée sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans le cadre de nos efforts pour faire partie de cette évolution», se félicite Sam Houser.

Pour rappel, la fondation officielle de ce studio par l'éditeur Take-Two a eu lieu le 27 décembre 1998.

185 millions de jeux vendus

Les passionnés de la franchise, au 185 millions de jeux vendus dans le monde, seront branchés au Web durant les prochains jours.

Ces derniers mois, plusieurs informations avancent un jeu qui reprendrait l'univers de GTA Vice City, avec un homme et une femme parmi les personnages jouables.