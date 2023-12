GTA 6 : vers l’ouverture des précommandes dans les prochains jours

Cela fait maintenant dix ans que les gamers attendent la date de sortie de GTA 6, le prochain opus de la saga «Grand Theft Auto». Si celle-ci n’est toujours pas connue, la date de précommande du jeu, elle, pourrait être prévue au 12 décembre, une semaine après la diffusion de la première bande-annonce par Rockstar Games.

Une attente interminable pour les fans. Dix ans après le dernier épisode, les amoureux de la saga Grand Theft Auto connaissent maintenant la date de la diffusion des premières images de GTA 6, le prochain opus. Sur le réseau X (anciennement Twitter), le développeur Rockstar Games a annoncé que la bande-annonce sera diffusée ce mardi 5 décembre à 15 heures, heure française.

Cette vidéo était très attendue par les gamers car elle permettra, peut-être, d’en savoir un peu plus sur la date de sortie de GTA 6. Une date que toute l’industrie du jeu vidéo veut connaître. Et à ce jeu-là, chacun essaye de trouver l’information. Comme sur le réseau X et le compte Rockstar Universe qui affirme avoir découvert la date de précommande du prochain épisode, soi-disant prévue pour le 12 décembre.

Mais cette date est à prendre avec des pincettes. Dans la publication, qui a été mise en ligne sur X le 23 novembre dernier, Rockstar Universe dévoile des captures d’écran d’une conversation avec un employé du revendeur Argos, l’équivalent de la Fnac au Royaume-Uni. Dans les messages, ce dernier confirme l’information concernant la date du 12 décembre. En revanche, cette publication n’a pas fait beaucoup de bruit depuis sa mise en ligne et il est impossible de vérifier la nature des captures d’écran. Que faut-il croire donc ?

For those asking, this is the image of the supposed chat with @ArgosHelpers stating pre-orders will be available on Dec 12th. We’ve reached out to their support team via the website (as pictured above) and they have no knowledge of a date. pic.twitter.com/9y2BZoxI1p

— Rockstar Universe (@RStarUniverse) November 23, 2023