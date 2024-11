«Batman : Arkham Shadow» : le chevalier de la nuit revient dans une expérience en réalité virtuelle plus saisissante que jamais

Un temps délaissée, la VR revient en grâce à l’un des plus grands super héros de l’univers DC Comics. De quoi prétendre au titre de jeu VR de l’année !

Un temps vue comme le graal ultime de l’expérience jeu vidéo, la réalité virtuelle a depuis quelques années perdu de sa superbe, avec des productions rares (faut de véritable marché), de qualité variable. Mais ce tout nouveau jeu Batman : Arkham Shadow vient en cet automne raviver la flamme ! Rappelons tout d’abord que le titre est une exclusivité pour les casques Meta Quest 3 et 3S (sa version plus accessible). Il s’agit d’un véritable jeu et non pas d’une espèce de démo technique. L’aventure va vous propulser au cœur de l’incontournable Gotham City durant une dizaine d’heures environ, loin des expériences VR de quelques heures, pour un périple plutôt physique… C’est aussi ça le charme de la VR !

Un vrai cours de fitness

Dans peau du chevalier noir, vous voilà donc à affronter le Roi des rats dans ce récit qui dispose d’un véritable scénario de qualité qui exploite et explore l’univers du chevalier noir. Pour cela, direction la prison de Blackgate qu’il faudra infiltrer pour mener ses investigations. Le titre propose une véritable plongée dans le lore Batman alors que l’on croise le chemin de plusieurs super-vilains emblématiques en devenir (on vous laisse découvrir lesquels). Le joueur/la joueuse ne voit que les mains du super-héros (et son torse). On peut attraper des objets (comme grimper une échelle en agrippant les barreaux), actionner des mécanismes et bien évidemment se battre en lançant son batarang ou donnant des coups de poings. A ce titre le système de combat est aussi ingénieux que physique ! On va frapper ou parer les attaques d’adversaires qui peuvent venir de partout. Un vrai cours de fitness.

Heureusement certains passages demandent plus de discrétion et l’infiltration reste au cœur de cette aventure Batman. Il est même possible de planer en étendant ses bras pour déployer sa cap. Effet garanti si des spectateurs suivent votre périple au salon. Reste que les niveaux sont plutôt linéaires, ce qui est aussi un atout pour tous ceux et toutes celles sensibles au «mal de mer» (cinétose) parfois provoqué par les jeux VR. A ce titre, le jeu propose de nombreuses options destinées à limiter le malaise des personnes sensibles (champ de vision réduit lors des mouvements, déplacements par «à-coups», etc.). De quoi rendre l’expérience plus agréable et plus accessible.

Pensé pour un large public, Batman : Arkham Shadow entend aussi promouvoir les derniers nés des casques Meta avec, en tête, le Quest 3S moins cher que son illustre ainé (comptez environ 330 euros). Suffisant pour enfin démocratiser la réalité virtuelle après toutes ces années de piétinements ? C’est en tout cas une occasion supplémentaire pour tenter l’expérience VR, tout en profitant d’une aventure qui peut sans mal se targuer d’être la meilleure réalisation 2024 dans le domaine. Une performance que seul Batman pouvait accomplir.