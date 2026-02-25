Resident Evil Requiem : Capcom reste-t-il le maître du jeu d'horreur ?

Comptant parmi les sagas horrifiques les plus prisées par les gamers, Resident Evil s'offre un nouvel épisode intitulé Requiem. Un opus attendu ce jeudi 27 février sur consoles et PC que nous avons pu tester en avant-première.

Trente ans déjà. Voilà trois décennies cette année que l'éditeur japonais Capcom a introduit ce qui fut une véritable révolution sur PlayStation en réimaginant le jeu d'horreur focalisé sur l'instinct de survie. Resident Evil a depuis donné naissance à une saga immortelle pourtant construite sur les cadavres de morts-vivants. Et ce vendredi 27 février, Resident Evil Requiem compte marquer cet anniversaire avec un maître-mot : l'angoisse.

C'est d'ailleurs en terrain connu que les habitués de la saga éteindront la lumière et s'agripperont à leur manette pour vivre ce qui s'annonce comme une expérience glaçante. Capcom distille un scénario dans la continuité des précédents opus, où les scientifiques de la société pharmaceutique Umbrella et le fameux virus T (qui peut ressusciter les morts) sont au cœur d'un nouveau complot. Dans sa temporalité, Resident Evil Requiem prend place en 2026, huit ans après l'assassinat sauvage d'Alyssa Ashcroft, une journaliste d'investigation qui avait mis au jour les agissements d'Umbrella. Sa fille, Grace est devenue agent du FBI. Tourmentée par ce meurtre sanglant auquel elle a assisté, Grace Ashcroft va voir son destin basculer le jour où elle reçoit l'ordre d'enquêter sur d'étranges cadavres qui mènent vers un seul lieu : l'hôtel Wrenwood. Celui-là même où sa mère a péri...

© Capcom

Et si son enquête s'annonce tourmentée, voire cauchemardesque, Grace verra son sort mêlé à celui d'un personnage bien connu de la saga, en la personne de Léon S. Kennedy, héros des Resident Evil II et IV. Un soutien qui n'est pas figuratif, mais qui offre surtout un second fil conducteur à ce nouvel opus, puisque Capcom a choisi d'en faire un personnage jouable à part entière.

Resident Evil Requiem opère un retour dans le postulat introduit dès le tout premier Resident Evil de 1996 où l'on devra mener l'enquête avec deux personnages, offrant alors deux points de vue sur l'histoire. Surtout, Capcom invite à observer cette dernière selon deux gameplays très différents. Le scénario de Grace se vit ici en vue subjective à la première personne pour une immersion totale, comme dans Resident Evil VII et VIII. Tandis que celui de Léon est en vue à la troisième personne en proposant un net penchant pour l'action, comme dans Resident Evil IV. Points de vue qu'il est d'ailleurs possible de changer à volonté selon vos préférences de gameplay. Toutefois, nous vous recommandons de laisser par défaut les paramètres voulus par les réalisateurs, afin de vivre au mieux cette vision horrifique. Grace sera ainsi davantage confrontée à des énigmes, et tâchera d'éviter les affrontements directs avec les créatures qui peupleront sont chemin, quand Léon, bien plus aguerri, ira exterminer tout ce qui bouge, armé de couteaux, d'armes à feu dévastatrices et même d'une tronçonneuse quand l'occasion se présente.

Si Capcom n'avait pas encore mêlé réellement ces deux gameplays, Resident Evil Requiem présente donc l'union de ces genres. Un choix qui s'avère une réussite de ce point de vue, fort de l'expérience accumulée au fil des trente années de la saga. Nous ne «divulgâcherons» rien du scénario exceptionnel que les auteurs ont déroulé sur cet épisode, mais sachez que les révélations sont nombreuses et le jeu est suffisamment bien rythmé pour que l'on ait envie de dévorer cette nouvelle histoire qui s'offre aux amateurs de jeu d'horreur.

© Capcom

Il faudra surtout avoir le cœur bien accroché, puisque l'univers graphique hyper réaliste du titre, (largement) déconseillé au moins de 18 ans, n'épargne aucun détail. Les scènes de démembrements et d'éviscération sont choquantes, et le gore, marque de fabrique de la série, est toujours aussi répugnant. Ajoutons à cela une ambiance chargée d'effroi, appuyée par une réalisation sonore hyper travaillée, et votre cerveau se prend à imaginer les choses les plus horribles qui peuvent se cacher dans un couloir mal éclairé ou derrière une porte qui peut voler en éclat à tout moment sous les coups d'un monstre terrifiant.

Loin d'être un requiem pour la saga, ce nouvel épisode de Resident Evil est un voyage cauchemardesque qui augure du meilleur pour la suite. Capcom embarque les joueurs dans un nouveau train qui mène tout droit en enfer où l'enquête de Grace et Léon prend littéralement aux tripes. Les fans du genre n'en ressortiront pas indemnes, et une fois passer leurs mauvais rêves, ils garderont à l'esprit la sensation d'avoir vécu un grand jeu.

Resident Evil Requiem, éd. Capcom, le 27 février sur PS5, Xbox Series, PC et Switch 2.