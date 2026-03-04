Pokémon Pokopia : que vaut le jeu «feel good» qui célèbre les 30 ans de la saga ?

Alors que la franchise Pokémon a célébré ses 30 ans fin février, un nouveau venu rejoint les jeux de cette saga au succès planétaire. Disponible sur Switch 2, Pokémon Pokopia s'est laissé apprivoisé avant sa sortie prévue ce jeudi 5 mars.

Créer son petit monde, entre paix et prospérité, est sans doute l'un des meilleurs remèdes au stress et aux craintes qui accompagnent le sort actuel de notre planète. On se souvient de l'immense succès rencontré par Animal Crossing : New Horizons qui avait accompagné la Switch lors de la crise liée au Covid-19. Un jeu feel good, hors du temps, qui permettait de s'offrir sa propre bulle. Une vision des jeux vidéo qui n'a pas manqué de taper dans l'œil des créateurs de la saga Pokémon.

Six ans plus tard, Pokémon Pokopia sort ce jeudi sur Nintendo Switch 2 en s'inspirant de ce modèle. Un titre qui doit beaucoup à Animal Crossing, mais aussi à Minecraft, puisque brique par brique et pièce par pièce, le joueur pourra jouer les démiurges pour donner vie à sa vision du vaste monde de Pikachu, Dracaufeu, Mew, Bulbizarre et leurs amis.

© Nintendo/The Pokémon Company

Et qui de mieux, parmi ces monstres de poche, que Métamorph pour le façonner à sa guise ? Ce pokémon bien connu pour pouvoir changer de forme pourra être modelé selon vos goûts avant de partir à l'aventure dans la région du Kanto. Un territoire qui, dans Pokopia, a été totalement laissé à l'abandon par les humains. C'est sur cette terre aride qu'il va falloir planter les graines d'un nouveau monde. A vous de réimaginer ses cultures, ses maisons, ses jardins, ses forêts, ses plaines et ses rivières pour y faire couler la vie et surtout faire revenir les créatures qui peuplent l'univers Pokémon depuis maintenant trente années.

Une fête pour les enfants et les nostalgiques

Car Pokémon Pokopia, c'est aussi une fête qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux nostalgiques qui ont grandi avec la franchise, dont les tous premiers jeux (Pokémon Rouge, Vert et Bleu) sont sortis sur Game Boy au Japon le 27 février 1996. Un anniversaire que les créateurs du jeu Game Freak, alliés à Koei Tecmo, ne manquent pas de célébrer. On retrouve avec joie de nombreux clins d'œil à la saga, mais aussi des remixs modernisés des musiques originales qui accompagnaient les aventures de Sacha et Pikachu dans les épisodes d'origine.

© Nintendo/The Pokémon Company

Côté gameplay, on prend plaisir à guider notre petit Métamorph dans la campagne grâce à une multitude de pouvoirs. Pour les nouveaux venus, sachez que ce pokémon présente la capacité d'apprendre les techniques des autres créatures. Un don qui sera fort utile pour réhabiliter la nature qui nous entoure. Le fameux «Pistolet à O» permettra par exemple de faire repousser la végétation, quand les capacités de coupe permettront de la débroussailler, tandis que celles liées à la pierre ou au bois permettront de construire des édifices.

On retrouve ici l'héritage de Minecraft, autre grande licence, à laquelle emprunte Pokopia. Un jeu qui avait lui-même inspiré les développeurs de Dragon Quest Builders sur PS4 (2016) et Switch (2018), où il était possible de créer son royaume. Une expertise amusante puisque, pour l'anecdote, on retrouve dans ce nouveau Pokémon, une partie de l'équipe qui était à l'origine de ce jeu.

Les mécaniques sont donc bien rodées pour laisser libre cours à ses inspirations créatives. Pour stocker des matières premières et des artefacts, il faudra sans cesse progresser et s'aventurer dans ce monde bien plus vaste que les premières heures de jeu ne le laissent imaginer. Et Chaque Pokémon rencontré vous en apprendra plus sur cet univers foisonnant, avec des interactions qui donnent lieux à de petits défis et des mini-jeux bienvenus. Le tout est également renforcé par un mode multijoueur en ligne qui permet d'inviter d'autres amateurs à visiter votre monde ou d'échanger des objets.

On s'ennuie rarement dans Pokémon Pokopia et cette épopée zen fait un bien fou en 2026. Nintendo, Game Freak et Koei Tecmo livrent un jeu attachant et complémentaire des autres épisodes de la saga. Addictif, créatif et social, ce nouveau titre est un paradis qui en appellera d'autres. Mais pour l'heure, il est temps de savourer ce menu conséquent qui devrait tenir en haleine les fans de la franchise, jusqu'à la sortie de Pokémon Vents et Vagues, prévus en 2027.

Pokémon Pokopia, Nintendo, le 5 mars sur Switch 2.