Inflation et vacances : la croisière, une nouvelle habitude pour les Français.

Malgré l’inflation persistante, les français ne sont pas prêts à faire une croix sur leurs vacances. On note cependant quelques changements dans les habitudes. Les réservations de croisières sont d’ailleurs en hausse...

Les vacances restent indispensables pour se ressourcer. En dépit de la hausse des prix dans la consommation, les Français prévoient toujours de partir en vacances, en puisant notamment dans leurs économies. Mais les habitudes se modifient. Les croisiéristes, comme Central Cruise, se sont adaptés et résultat, les réservations de croisières ne cessent d’augmenter.

Croisière : la nouvelle habitude des Français pour gérer le budget vacances

Dans un contexte économique difficile depuis plusieurs années, réserver une croisière permet aux vacanciers qui veulent maîtriser leur budget de profiter de nombreux avantages.

Une croisière, ce sont des vacances en pension complète. Pas besoin de rajouter le prix de l’hébergement, ni les restaurants dans le budget des vacances, puisque c’est inclus dans la croisière. Même les divertissements sont déjà sur place : spectacles, piscines, cinéma… Là où les prix dans l'hôtellerie, la restauration ou le transport aérien ont enflé ces dernières années. Et en prenant une formule tout compris, cela permet de partir l’esprit libre.

Autre avantage des croisières : la possibilité de réserver un court séjour ! Si les français partent toujours en vacances, les séjours se raccourcissent. Les croisiéristes proposent de plus en plus des mini-croisières, notamment à l’occasion des ponts du mois de mai.

Les offres de dernières minutes font également le bonheur des personnes qui surveillent de près leur pouvoir d’achat. C’est l’occasion de payer ses vacances moins cher ou de partir plus longtemps (ou plus loin) pour le même prix.

Central Cruise : des nouveautés et du divertissement à bord de ses croisières

Ce n’est pas parce que les croisières sont en pleine croissance depuis quelques années, que les croisiéristes ne se renouvellent pas. Bien au contraire ! Nouveaux navires avec des infrastructures de plus en plus exceptionnelles, prise en compte de l’enjeu écologique… Les innovations sont bien au rendez-vous.

Dans les croisières proposées par CentralCruise, dès juillet 2026, vous pourrez monter à bord du tout nouveau navire de Royal Caribbean : le Legend of the Seas. Ce bateau de croisière va proposer le plus grand parc aquatique en mer, avec pas moins de sept piscines, dix bains à remous, six toboggans (dont un à chute libre), le Crown's Edge (passerelle suspendue dans les airs, parcours de cordes et manège à sensations fortes) et un simulateur de surf.

Niveau divertissement, les enfants ne sont pas en reste. Même plus besoin de réserver un séjour dans un parc d'attractions, notamment avec les croisières Disney sur CentraCruise, proposées par la compagnie Disney Cruise Line. Les enfants profitent de leurs personnages préférés, des spectacles et activités, pendant que les parents se relaxent avec les infrastructures et les escales proposées avec la croisière.

Et pour la question de l’écologie, les compagnies allient innovation technologique (remplacement des hydrocarbures par le gaz naturel liquide, épuration des gaz d’échappement…) et gestes écoresponsables (tri des déchets, bouteilles plastiques remplacées par des gourdes…). En 2025, on peut donc maîtriser son budget et respecter ses convictions même en vacances.

