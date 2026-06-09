Prospecter en B2B, ce n'est pas contacter le plus grand nombre, mais cibler les bonnes entreprises. Les données publiques offrent une matière première précieuse. Revue d'un outil qui s'en empare — avec ses atouts et ses limites.

Le marché B2B français n'a jamais offert autant de cibles potentielles. Selon l'INSEE, 1 165 800 entreprises ont été créées en 2025, un nouveau record, en hausse de 5 % sur un an après déjà +6 % en 2024. Chaque création est un prospect possible — mais aussi une inconnue : forme juridique, secteur, solidité, dirigeant restent à qualifier avant d'investir du temps commercial.

Cette masse est très inégale. 758 600 de ces créations sont des immatriculations de micro-entrepreneurs, au potentiel d'achat souvent limité, tandis que la dynamique se concentre dans quelques secteurs : le commerce (+11 %) et les activités de soutien aux entreprises (+12 %) portent à eux seuls une large part de la hausse. Pour une équipe commerciale, savoir trier dans ce volume vaut mieux que ratisser large.

Pourquoi qualifier vaut mieux que prospecter à l'aveugle

Un prospect mal qualifié coûte cher : temps de relance, devis sans suite, voire impayé en bout de course. À l'inverse, quelques minutes passées à vérifier l'existence, l'activité et la solidité d'une cible permettent de concentrer l'effort là où il a une chance d'aboutir. Trois questions, au fond, se posent avant tout contact :

L'entreprise est-elle bien active, et dans le bon secteur ? L'avis de SIRENE et le code d'activité (APE) confirment que la cible correspond à l'offre — inutile de démarcher une coquille en sommeil.

A-t-elle la taille et la solidité attendues ? Forme juridique et bilans (lorsqu'ils sont déposés) distinguent un compte à fort potentiel d'une micro-structure marginale.

Qui décide ? La recherche par dirigeant aide à identifier le bon interlocuteur et à personnaliser l'approche.

Ce que propose concrètement Guichet Sociétés

Face à ce besoin de tri, Guichet Sociétés avance des volumes conséquents : 14 millions d'entreprises répertoriées, 40 millions de documents et 2 000 requêtes par jour. Adossée aux sources officielles (dont Infogreffe), la plateforme donne accès aux fiches d'identité, avis de SIRENE, statuts, bilans et numéros de TVA, avec une entrée par société comme par dirigeant.

Pour la qualification de prospects, l'intérêt n'est pas dans un fichier marketing prêt à l'emploi — ce n'est pas l'objet — mais dans la vérification rapide d'une cible avant la prise de contact : confirmer qu'elle existe, qu'elle est active, qu'elle a la surface attendue, et repérer le décideur. Une étape de discernement, en somme, plus qu'une source de volume.

Trois usages côté commercial

Avant d'ajouter un compte au pipeline : confirmer l'activité réelle (avis SIRENE, APE) pour écarter les cibles hors périmètre.

Avant un rendez-vous important : consulter les bilans et le statut juridique pour adapter le discours à la taille et à la santé du prospect.

Pour personnaliser l'approche : la recherche par dirigeant aide à identifier l'interlocuteur pertinent plutôt qu'un contact générique.

Combien coûte Guichet Sociétés ?

Côté tarifs sur guichet-societes.com, la version gratuite couvre la fiche entreprise, l'avis de SIRENE et le numéro de TVA. L'offre Pro à 69 € mensuels ouvre l'accès aux bilans, annonces BODACC, statuts, alertes et données marques/brevets, dans la limite de 15 KBIS par mois. Un test de 2 jours à 1,49 € est proposé, sans engagement de durée.

Critères Ce qu'indique guichet-societes.com Entreprises référencées +14 millions Documents disponibles +40 millions Recherche Par entreprise ou par dirigeant Offre gratuite Fiche entreprise, avis de SIRENE, numéro de TVA Prix offre pro 69€/mois Offre d'essai 2 jours à 1,49€ KBIS inclus 15 demande par mois

À ne pas confondre

Ne pas confondre avec le « Guichet unique » de l'INPI (formalites.entreprises.gouv.fr), portail public et gratuit réservé aux formalités : Guichet Sociétés est une offre privée. Les données qu'il réunit sont consultables sans frais sur data.inpi.fr, le BODACC ou l'annuaire des entreprises. Enfin, dès qu'une démarche commerciale vise des données personnelles (dirigeants, contacts), elle relève du RGPD.

Notre avis sur Guichet-Sociétés.com

Pour la qualification de prospects, Guichet Sociétés est utile là où il excelle : vérifier vite une cible avant d'y consacrer du temps commercial. Ce n'est pas un outil de génération de leads ni un CRM, et les données restent publiques. Mais dans un marché qui compte plus d'un million de nouvelles entreprises par an, dont une majorité de micro-structures, la capacité à trier le potentiel du marginal en quelques recherches a une vraie valeur pour un commercial ou un indépendant. À utiliser comme filtre de qualification, pas comme source de prospection brute.

Sources

INSEE, Les créations d'entreprises en 2025 (Insee Première n°2092) : 1 165 800 créations (record, +5 %), dont 758 600 micro-entrepreneurs ; commerce +11 %, services de soutien aux entreprises +12 %.

Site guichet-societes.com : pages services et CGS (caractéristiques et prix de l'offre).

Annonceur : Guichet-Sociétés.com

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.