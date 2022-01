Mode : Voici les couleurs qui seront tendance ce printemps-été 2022

Après le pastel et le jaune plébiscités l’an dernier, quelles seront les couleurs ce printemps-été ?

Du bleu-violet, couleur phare de l’année 2022 selon Pantone, au jaune, qui n'a pas dit son dernier mot, en passant par l'orange, le rose et le vert, la saison à venir s'annonce flashy et joyeuse.

Le bleu violet « Very peri » débarque

Comme tous les ans, l’entreprise américaine Pantone, référence internationale en matière de couleurs, donne le ton en dévoilant la teinte de l'année. Baptisé Pantone 17-3938 « Very peri », ce bleu tirant sur le violet investira les collections mode, déco et lifestyle en 2022. Qualifié par la marque comme « une nouvelle vision de la famille des bleus (...) avec une touche de rouge-violet», ce nouveau coloris exprime «une attitude vive et joyeuse », selon Leatrice Eiseman, directrice executive du Pantone color Institute. Un bleu violet que la planète mode a déjà adopté.

Le jaune garde le cap

Coloris star de la saison dernière, au point d'être sacré couleur de l'année 2021 par Pantone, le jaune joue les prolongations. Eclatant, facile à marier et gage d'un été lumineux, il ne quitte pas les dressings et investit toutes les pièces de la garde-robe : pantalon, robe, veste. Un incontournables de la saison printemps-été.

Le orange à la fête

Encore plus flamboyant que le jaune, l'orange, coloris phare des années 1970, s'invite dans les collections estivales. Couleur vitaminée par excellence, il se décline dans plusieurs tons, du mandarine à des nuances plus ou moins intenses.

Le rose et le rouge ont la cote

Le rose a toujours la cote. Et cette année, le rose pastel, plébiscité l'été dernier, est rejoint par des teintes plus franches, du fuchsia au rose vif. Sans compter que le rouge se taille lui aussi une belle place et illuminera les tenues estivales.

Le vert s'impose

Couleur de l'espoir, le vert figure également parmi les grandes tendances à adopter aux beaux jours. Il se décline quant à lui dans des tons acidulés. Vert citron, vert pomme, vert kiwi seront à l'honneur au côté de l'intemporel kaki.

L'ivoire et le blanc au rendez-vous

Certes, l'été sera coloré mais le blanc et l'ivoire ne comptent pas se faire oublier. Toujours plébiscités l'été, ils se portent d'ailleurs en total look, l'une des autres grandes tendances de la saison estivale.