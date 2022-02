Sports d'hiver : voici les 10 stations de ski les plus enneigées en France

Les stations des montagnes françaises accueillent en moyenne 10 millions de touristes en hiver selon le site France Montagnes. Des vacanciers à la recherche de l'or blanc puisque sept millions d’entre eux viennent y pratiquer des sports de glisse. Mais quel sont les sites à offrir le meilleur enneigement, garantissant ainsi de belles heures de descente ?

Vaste sujet auquel s’est attelé le magazine Geo. S’appuyant sur la hauteur moyenne de neige cumulée entre 2012 et 2020, il a dressé le classement des stations les plus enneigées de l’Hexagone parmi les plus de 350 stations que comptent les cinq grands massifs montagneux français.

La savoie tire son épingle du jeu

Assez logiquement, les grandes stations des Alpes du nord, de Savoie et de Haute-Savoie, se taillent la part du lion. Sept stations savoyardes figurent dans ce Top 10 à l’instar d’Avoriaz, Val Thorens ou encore Tignes, qui arrive à la première place, avec près de 7 mètres de neige en moyenne chaque saison. Toujours en Savoie, une station moins connue du grand public, Bonneval-sur-Arc, se hisse en bonne place. Flaine, construite de toutes pièces dans un cirque, dont les locaux évoquent régulièrement le microclimat, vient clore ce palmarès.

Les Pyrénées n’ont pas non plus à rougir de leur enneigement avec deux stations très bien placées. En revanche, le Massif central, les Vosges et le Jura, montages de plus faible altitude, sont totalement absents. Voici le classement en images et les hauteurs de neige associées pour chacune de ces stations.

Flaine (Haute Savoie) - 4, 8 m

Avoriaz (Haute-Savoie) - 5, 1 m

La Rosière (Savoie) - 5, 24 m

La plagne (Savoie) - 5, 24 m

Bonneval-sur-Arc (Savoie) - 5, 29 m

Val d’Isère (Savoie) - 5, 34 m

Val Thorens (Savoie) - 6, 27 M

Piau-Engaly (Pyrénées) - 6, 28 m

Cauterets (Pyrénées) - 6, 88 m

Tignes (Savoie) - 6, 97 m

Dix stations, qui comme tous les autres sites de glisse en France, attendent les skieurs avec impatience, après une année blanche la saison dernière.